PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat edukasi serta pembinaan kesadaran hukum bagi kalangan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangkaian kegiatan Capacity Building bagi anggota Paskibraka dan Purnapaskibraka Kota Pontianak di Aula Restoran Cita Rasa Pontianak, Sabtu (21/11).

Dalam sesi pembekalan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalbar, Sri Ayu Septinawati, memaparkan materi bertajuk “Peran Kelompok Keluarga Sadar Hukum dalam Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan”. Pemaparan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai konsep Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), tujuan pembentukan kelompok, mekanisme keanggotaan, hingga ragam aksi nyata yang dapat dijalankan untuk mendongkrak literasi hukum di tengah masyarakat.

Tidak hanya mengenal kerangka kelembagaan Kadarkum, para peserta juga dibekali wawasan komprehensif mengenai berbagai jenis perundungan (bullying), dampak psikologis maupun sosial terhadap korban, serta langkah-langkah strategis yang wajib ditempuh apabila menyaksikan atau mengalami tindakan perundungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Dorong Kemudahan Berusaha, Kanwil Kemenkum Kalbar Ikuti Evaluasi dan Penguatan Layanan AHU

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa penanaman edukasi hukum sejak dini kepada generasi muda merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Ia berharap para pemuda pilihan daerah mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang publik yang ramah dan bebas kekerasan. “Generasi muda, khususnya anggota Paskibraka dan Purnapaskibraka, diharapkan tidak hanya menjadi teladan dalam semangat kebangsaan, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bebas dari perilaku bullying,” ujarnya.