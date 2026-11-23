PONTIANAK POST – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, memberikan pengarahan khusus kepada 11 peserta asal Kementerian Hukum yang baru saja menuntaskan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026. Pertemuan internal tersebut digelar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada Jumat (20/11), sesaat setelah prosesi pelepasan resmi seluruh peserta pelatihan berakhir.

Dalam arahannya, Nico Afinta menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi tinggi kepada seluruh delegasi instansi atas keberhasilan menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan kepemimpinan. Apresiasi khusus turut diberikan kepada Direktur Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum (AHU), Sugito, yang sukses meraih predikat sebagai salah satu peserta terbaik, beriringan dengan berbagai capaian membanggakan lainnya yang ditorehkan perwakilan Kementerian Hukum.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan mengikuti PKN Tingkat I tidak semata-mata dinilai dari kelulusan administratif, melainkan dari kemampuan peserta memastikan proyek perubahan yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat terus berlanjut. Menurutnya, setiap terobosan yang dilahirkan wajib dikawal dan diperkuat agar menghadirkan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi kemajuan organisasi.

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Guna memastikan akuntabilitas capaian tersebut, ia menginstruksikan seluruh peserta untuk segera mengompilasi laporan serta dokumentasi pelaksanaan proyek perubahan. Seluruh dokumen tersebut nantinya akan dihimpun menjadi satu laporan terpadu untuk disampaikan langsung kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus rekam jejak kontribusi instansi dalam memacu inovasi dan transformasi birokrasi.

Nico juga meminta para lulusan segera melaporkan hasil implementasi proyek perubahan kepada pimpinan unit kerja masing-masing. Dukungan serta kolaborasi dari pimpinan unit dinilai krusial agar berbagai inovasi yang dihasilkan peserta PKN Tingkat I Angkatan 67 dan Angkatan 68 Tahun 2026 dapat dikonsolidasikan menjadi perubahan organisasi yang terukur, sistematis, dan berkesinambungan.

Advertisement Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang turut menjadi bagian dari 11 peserta pelatihan, menyambut baik penekanan Sekretaris Jenderal mengenai keberlanjutan proyek perubahan. Ia menilai hasil pendidikan kepemimpinan strategis harus mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja satuan kerja.

Jonny menegaskan bahwa proyek perubahan tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan syarat kelulusan semata, melainkan harus bertransformasi menjadi bagian dari budaya kerja dan inovasi sehari-hari di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen pimpinan, sinergi antarunit, serta evaluasi berkala agar setiap inovasi memberikan dampak terukur bagi peningkatan mutu pelayanan publik dan pencapaian target organisasi.

Sementara itu, perwakilan peserta menyampaikan terima kasih kepada jajaran pimpinan Kementerian Hukum atas kesempatan, kepercayaan, serta dukungan penuh yang diberikan selama mengikuti PKN Tingkat I. Para peserta turut menyatakan komitmen untuk terus mengawal proyek perubahan di satuan kerja masing-masing demi memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.