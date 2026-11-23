PONTIANAK POST – Pelarian Wati Sarimin alias Radhiah, Mei Cen, atau Mei Fen (48), terpidana kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat, berakhir setelah lima tahun masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia ditangkap tim gabungan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (21/11) sekitar pukul 22.30 WIB.

Setelah ditangkap, terpidana asal Medan yang tercatat berdomisili di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tersebut langsung dieksekusi oleh jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Saat ini, Wati telah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pontianak, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk menjalani hukuman.

Kepala Kejari Pontianak, Agus Eko Purnomo, membenarkan penangkapan dan eksekusi terpidana yang telah buron selama lima tahun tersebut.

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"Dia berhasil ditangkap saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia baru pulang dari Timur Tengah setelah buron selama lima tahun," ungkap Agus Eko, Senin (23/11).

Agus menjelaskan, penangkapan dilakukan oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) gabungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Agung. Setelah diamankan, Wati diserahkan untuk dieksekusi oleh Kejari Pontianak selaku jaksa eksekutor.

Advertisement Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 23 April 2021. Dalam putusan tersebut, Wati Sarimin alias Radhiah, Mei Cen, atau Mei Fen dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

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Berdasarkan uraian perkara, Wati terbukti turut serta melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan imbalan pembayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia.

"Saat ini dia harus menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Perempuan Pontianak selama tiga tahun dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 23 April 2021," tegas Agus.