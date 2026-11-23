PONTIANAK POST – Memasuki hari ketujuh pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026, Polda Kalbar telah menerbitkan sebanyak 1.600 surat teguran kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, petugas juga telah mengirimkan sekitar 500 surat konfirmasi pelanggaran melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Penindakan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, persuasif, dan humanis. Salah satunya melalui kegiatan penertiban di kawasan Kantor Samsat Polda Kalbar, Minggu (22/11).

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kalbar, AKBP Ardiansyah Surya Prabowo mengatakan, Operasi Zebra Kapuas 2026 tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Advertisement Baca Juga: Operasi Zebra Bukan untuk Mencari Kesalahan

Menurutnya, selama tujuh hari pelaksanaan operasi, petugas telah melakukan sejumlah langkah penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian, khususnya pengendara sepeda motor, di antaranya penggunaan knalpot brong, tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) depan dan belakang, tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), serta tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion.

Advertisement “Tujuan kita melakukan penindakan yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, kemudian mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga, untuk meningkatkan edukasi masyarakat terkait tertib berlalu lintas,” ujar Ardiansyah.

Dia menjelaskan, dari total 1.600 teguran yang diterbitkan, sebagian diberikan kepada masyarakat yang lupa membawa dokumen kendaraan bermotor. Sementara untuk penindakan berbasis ETLE, petugas telah mengirimkan sekitar 500 surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran melalui kamera pengawas di wilayah hukum Polda Kalbar.

Ardiansyah menyebutkan, pelanggaran didominasi pengendara roda dua, terutama penggunaan knalpot brong, tidak memasang TNKB depan dan belakang, serta tidak menggunakan kaca spion secara lengkap. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, pelanggaran yang ditemukan umumnya pengemudi tidak membawa surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Ia menambahkan, Operasi Zebra Kapuas juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Operasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat sebelum pelaksanaan operasi pengamanan akhir tahun pada Desember mendatang.

“Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas ini gunanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan disiplin bagi pengguna jalan,” imbaunya.