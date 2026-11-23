PONTIANAK POST – Masyarakat Kalimantan Barat kini memiliki akses lebih dekat terhadap pemeriksaan penyakit menggunakan teknologi kedokteran nuklir. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso menghadirkan Instalasi Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler yang dilengkapi peralatan Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT) dan Single Photon Emission Computed Tomography-Computed Tomography (SPECT-CT).

Fasilitas tersebut diresmikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 RSUD Soedarso dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Minggu (22/11).

Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalbar memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendukung pemeriksaan dan penanganan kanker serta sejumlah penyakit lainnya. Dengan teknologi tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi harus selalu dirujuk ke luar daerah, terutama Jakarta, untuk mendapatkan pemeriksaan kedokteran nuklir.

Advertisement Baca Juga: RSUD Soedarso Hadirkan Layanan Kedokteran Nuklir untuk Deteksi Kanker, Pasien Tak Perlu ke Jakarta

Norsan mengatakan, keberadaan teknologi kedokteran nuklir tersebut merupakan kemajuan penting bagi pelayanan kesehatan di Kalbar. Selama ini, pasien yang membutuhkan pemeriksaan tertentu harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. "Ini satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kanker. Kanker yang masih dalam tahap dini diharapkan bisa terdeteksi dengan alat ini,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan dengan teknologi medis yang lebih maju tanpa harus menempuh perjalanan ke Jakarta. "Dengan begitu, kita tidak perlu lagi merujuk pasien ke Jakarta. Pemeriksaan sudah bisa dilakukan di sini,” tegasnya.

Advertisement Gubernur juga meninjau langsung sejumlah peralatan di instalasi tersebut, termasuk PET-CT dan SPECT-CT. PET-CT merupakan teknologi pemeriksaan yang menggabungkan informasi aktivitas metabolisme sel dengan gambaran struktur anatomi organ tubuh. Pemeriksaan ini dapat membantu proses diagnosis dan pemantauan berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan jantung, serta masalah saraf otak.

Sementara itu, SPECT-CT menggabungkan pencitraan fungsi seluler atau organ dengan struktur anatomi tubuh sehingga dapat membantu menentukan lokasi kelainan secara lebih akurat. Meski fasilitas, dan peralatan telah tersedia, Norsan mengingatkan pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan tersebut. "Fasilitas sudah memenuhi, tinggal SDM-nya. Itu yang menjadi harapan kita,” katanya.

Ia juga menekankan empat prinsip yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni profesional, cepat, ramah, dan istikamah. "Kalau empat hal itu sudah ada dalam pribadi masing-masing tenaga medis, Insyaallah pelayanan kepada masyarakat akan berhasil,” ujarnya.

Selain pengembangan teknologi kedokteran nuklir, Pemprov Kalbar juga menyiapkan penguatan fasilitas perawatan di RSUD Soedarso, terutama bagi pasien dengan kondisi kritis. Keterbatasan tempat tidur masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Karena itu, Pemprov Kalbar telah memberikan dukungan untuk pembangunan ruangan baru sekaligus penambahan tempat tidur. Ke depan, pemerintah juga merencanakan peningkatan kapasitas tempat tidur di ruang perawatan intensif atau Intensive Care Unit (ICU).