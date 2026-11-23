PONTIANAK POST – DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah pusat menetapkan dan memperkuat 10 kebijakan strategis terkait tata kelola komoditas kratom. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi petani, meningkatkan standar mutu, hingga mendorong hilirisasi industri kratom di Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan dorongan tersebut menjadi salah satu fokus Panitia Khusus (Pansus) Kratom DPRD Kalbar yang saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang tata kelola kratom.

Menurut Prabasa, penyusunan perda tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah daerah. Diperlukan koordinasi dan dukungan pemerintah pusat karena pengaturan komoditas kratom melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. "Ini bukan hanya bicara tata kelola di daerah. Ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Karena itu, ada 10 kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dorong agar bisa berjalan dengan baik," ungkap Prabasa.

Ia menjelaskan, Pansus Raperda Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional, rombongan Pansus diterima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat kebijakan nasional mengenai kratom. Pun demikian dengan kementriaan lainnya.

Advertisement Prabasa menyebutkan, terdapat 10 agenda kebijakan yang menjadi perhatian DPRD Kalbar. Pertama, kepastian status hukum dan pengakuan kratom sebagai komoditas. Kedua, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani kratom, termasuk pendataan petani secara menyeluruh.

Ketiga, standardisasi mutu dan keamanan produk kratom. Keempat, pengembangan industri hilirisasi agar kratom tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.

Kelima, kebijakan penelitian, inovasi, dan pemanfaatan kratom. Keenam, harmonisasi serta sinkronisasi regulasi antarkementerian dan pemerintah daerah. Ketujuh, pengembangan kawasan industri kratom dan keberlanjutan lingkungan.

Prabasa menegaskan, salah satu target penting yang ingin diperjuangkan adalah menjadikan Kalimantan Barat sebagai pusat pengembangan industri hilirisasi kratom.

"Kita ingin Kalbar ini menjadi daerah hilirisasi kratom. Jadi, jangan hanya berbicara komoditas mentah, tetapi bagaimana pengolahannya bisa berkembang dan memberikan nilai tambah bagi daerah maupun masyarakat," tegasnya.