PONTIANAK POST – Infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Sejumlah jembatan dilaporkan tidak lagi bisa dilewati, bahkan ada infrastruktur yang baru dibangun dua hingga tiga bulan sudah mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang-Kayong Utara, Kasdi. Ia meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan dan jembatan, terutama menyangkut kualitas pekerjaan serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kasdi mengungkapkan, sejumlah jembatan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ketapang mengalami kerusakan hingga tidak dapat dilalui masyarakat. Di antaranya berada di wilayah Seriam, Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Desa Sukakarya, Kecamatan Marau, hingga sejumlah titik lainnya.

Advertisement Baca Juga: Kalbar Bidik Jadi Pusat Hilirisasi Kratom, DPRD Dorong 10 Kebijakan Ini Pemerintah Pusat

"Jembatan-jembatan di jalan provinsi itu ada yang sudah tidak bisa dilewati. Ini menjadi keluhan masyarakat dan memang harus mendapat perhatian," ungkap Kasdi di Pontianak beberapa waktu lalu.

Tak hanya persoalan kerusakan infrastruktur lama, Kasdi juga menyoroti kualitas sejumlah proyek pembangunan yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Dia mencontohkan jembatan di Desa Pagar Mentimun, kawasan Padang 12. Infrastruktur yang baru dibangun tersebut justru kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

Advertisement "Ada jembatan yang baru dibangun, dua sampai tiga bulan sudah rusak lagi. Bahkan gorong-gorong yang dipasang, baru sekitar dua bulan sudah jebol. Hal-hal seperti ini yang menjadi keluhan masyarakat," tegasnya.

Menurut Kasdi, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan proyek dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi fisik dan penyerapan anggaran. Kualitas konstruksi harus menjadi prioritas agar fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kasdi menjelaskan, Ketapang dan Kayong Utara memiliki tantangan infrastruktur cukup besar. Kedua kabupaten tersebut memiliki wilayah yang luas dengan kebutuhan konektivitas antarkawasan yang terus meningkat.

Dari total sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kalbar, hampir 500 kilometer berada di wilayah Ketapang dan Kayong Utara atau sekitar 30 persen. "Jalan provinsi di Ketapang dan Kayong Utara ini panjangnya hampir 500 kilometer. Karena itu, persoalan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang sudah dibangun puluhan tahun tentu semakin berat menanggung mobilisasi barang dan orang," jelasnya.