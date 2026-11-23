PONTIANAK POST - Pelestarian penyu dan pengembangan wisata pesisir Pantai Tanjung Api di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus mendapat dukungan PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Internasional Supadio. Program yang dimulai sejak 2023 tersebut direncanakan berlanjut hingga 2027 untuk memperkuat potensi wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

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General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, mengatakan keterlibatan perusahaan merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Advertisement "Sejak 2023 lalu, kita sudah membantu pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Api, Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Kami menyadari keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya dari profit, tetapi juga bagaimana perusahaan bisa berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan," kata Maya di Sungai Raya, Senin.

Ia menjelaskan Pantai Tanjung Api yang berada di Kecamatan Paloh memiliki potensi wisata pesisir sekaligus kekayaan alam yang perlu dilestarikan, termasuk habitat penyu.