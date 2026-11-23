PONTIANAK POST - Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Peran keluarga, teman, sekolah, lingkungan kerja, hingga masyarakat luas dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Melalui pesan kampanye Narkoba Bukan Urusan Orang Lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan mengambil bagian dalam upaya pencegahan narkoba. Kepedulian menjadi langkah awal untuk melindungi orang-orang terdekat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, serta memberikan perhatian terhadap kondisi dan pergaulan anggota keluarga. Lingkungan rumah yang suportif dapat menjadi ruang aman bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

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Selain keluarga, teman sebaya juga memiliki peran penting. Kepedulian terhadap teman bukan sekadar mengetahui kondisi mereka, tetapi juga tidak membiarkan seseorang menghadapi masalah sendirian. Dukungan dan komunikasi yang baik dapat menjadi bagian dari upaya mencegah seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Peran sekolah dan masyarakat juga tidak kalah penting. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat edukasi dan membangun lingkungan yang peduli terhadap bahaya narkoba. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya bersama.

Advertisement BNN Kalbar juga mengingatkan bahwa kepedulian harus diwujudkan dengan cara yang benar. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan dugaan, gosip, stigma, maupun tuduhan tanpa dasar terhadap seseorang yang dicurigai terlibat penyalahgunaan narkoba.

Sebaliknya, masyarakat perlu mengedepankan pendekatan yang tepat melalui penyampaian informasi akurat dan pemanfaatan jalur resmi untuk mendapatkan bantuan.

Ada sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat. Pertama, bersedia mendengarkan ketika keluarga atau teman ingin bercerita. Kedua, tidak menghakimi dan menghindari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ketiga, membantu dengan membagikan informasi yang akurat serta mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan melalui jalur resmi.

Masyarakat juga diajak untuk berani menolak setiap ajakan yang berisiko, berani melaporkan informasi terkait penyalahgunaan narkoba melalui saluran resmi dan aman, serta mendukung proses rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan pemulihan tanpa memberikan stigma.

Melalui kampanye ini, BNN Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa pencegahan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian tidak cukup hanya dengan melihat atau mengetahui adanya persoalan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang tepat dan bertanggung jawab.