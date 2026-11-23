PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan loyalitas dan profesionalitas menjadi dua kriteria penting dalam menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.

Menurutnya, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus memiliki loyalitas sekaligus kemampuan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Loyal dan profesional. Kalau dia profesional pun tidak loyal, susah juga. Kalau dia loyal juga, profesional bisa dibentuk. Yang penting loyal dulu," kata Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (24/11) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan tiga peserta terbaik seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda Kalbar. Ketiganya adalah Iskandar Zulkarnain, Ahmad Priyono, dan Natalia Karyawati.

Iskandar Zulkarnain yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar menempati peringkat pertama dengan nilai 86,93. Posisi kedua ditempati Ahmad Priyono dengan nilai 85,96, sedangkan Natalia Karyawati berada di peringkat ketiga dengan nilai 85,27.

Advertisement Norsan menjelaskan, mekanisme seleksi Sekda tahun ini berbeda dibandingkan proses sebelumnya. Jika sebelumnya penentuan lebih banyak dilakukan melalui panitia seleksi di tingkat daerah dan keputusan gubernur, kini prosesnya melibatkan sejumlah lembaga pemerintah pusat.

Keterlibatan tersebut antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Sekretariat Negara. Dengan mekanisme baru ini, penentuan Sekda tidak berhenti pada hasil seleksi di tingkat provinsi.

"Pertama kali kita seleksi Sekda tahun ini, itu beda dengan yang lalu. Kalau dulu cukup panitia lokal saja, setelah itu gubernur penentunya. Nah, sekarang sudah ada panitia pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan, tiga nama peserta dengan nilai terbaik selanjutnya masuk dalam proses pengusulan melalui pemerintah pusat. Gubernur akan menyampaikan tiga nama tersebut kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, proses berlanjut melalui Kementerian Sekretariat Negara sebelum sampai pada tahapan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.

Norsan juga menyebutkan, transparansi penilaian menjadi salah satu perbedaan dalam seleksi tahun ini. Setiap tahapan seleksi memiliki nilai yang diumumkan, mulai dari administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi hingga wawancara.