PONTIANAK POST - Empat bakal calon Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) periode 2027–2031 menyampaikan ikrar komitmen dalam proses pemilihan pimpinan universitas tersebut. Mereka berjanji menjaga integritas, menjunjung etika akademik, serta mengutamakan persatuan sivitas akademika dalam seluruh tahapan pemilihan.

Ikrar tersebut tertuang dalam dokumen Senat Universitas Tanjungpura tertanggal 23 November 2026. Pernyataan itu menjadi bagian dari komitmen para bakal calon untuk mengikuti proses pemilihan secara jujur, adil, bermartabat, dan transparan.

Advertisement Empat bakal calon Rektor Untan yang mengikuti penjaringan yakni Prof Edi Suratman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Prof Rustamaji dari Fakultas Teknik (FT), Prof Gusti/Prof Deden dari Fakultas Kehutanan (Fahutan), serta Prof Oramahi dari Fakultas Kehutanan.

Foto profil, nama, dan nomor urut hasil pencabutan undian dalam rangkaian proses pemilihan rektor.

Advertisement Dalam ikrar tersebut, para bakal calon menyatakan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Mereka juga berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan, Statuta Untan, dan Peraturan Senat Untan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Selain itu, proses pemilihan diharapkan berlangsung bebas dari politik uang, fitnah, ujaran kebencian, maupun tindakan yang mencederai etika akademik. Para bakal calon juga berjanji mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan stabilitas sivitas akademika di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Komitmen lainnya adalah menerima dengan lapang dada siapa pun yang nantinya terpilih dan ditetapkan secara sah sebagai Rektor Untan periode 2027–2031.

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