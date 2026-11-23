Suasana klarifikasi kuasa hukum Alunk Hendri bersama keluarga dan kerabat terkait dugaan penipuan yang dituduhkan kepada pengusaha properti tersebut. (FOTO: ERWIN SURYADI/PONTIANAK POST)

Advertisement PONTIANAK POST - Kuasa hukum pengusaha properti sekaligus pemilik Cafe Kluwi Pontianak, Hendri Saputra alias Alunk Hendri (Alaw), membantah kliennya melakukan penipuan.

Ia menyebut perkara yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut merupakan persoalan keperdataan berupa wanprestasi atau gagal bayar dalam transaksi jual beli material bangunan.

Kuasa hukum Alunk Hendri, Fransiskus, mengatakan hubungan transaksi antara kliennya dan seorang perempuan bernama Ida berlangsung sejak Mei hingga Oktober dengan nilai mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

Advertisement Menurut Fransiskus, kerja sama tersebut awalnya berjalan lancar. Persoalan pembayaran mulai muncul pada September, tetapi Alunk disebut tetap melakukan pembayaran secara bertahap. Kondisi serupa berlanjut pada Oktober.

"Perkara ini adalah perkara perdata. Konsekuensi ketika terjadi wanprestasi itu masuk wanprestasi. Hubungan jual beli ini berawal dari bulan Mei sampai dengan Oktober, transaksi sekitar Rp1,2 miliar," kata Fransiskus.

Ia menjelaskan, transaksi tersebut bermula dari tawaran kerja sama pihak Ida. Pembayaran disebut berjalan lancar sejak Mei hingga Agustus. Namun, pada September dan Oktober terjadi keterlambatan pembayaran yang kemudian diselesaikan secara mencicil.

Fransiskus juga menyebut terdapat permintaan pembayaran denda ketika terjadi keterlambatan. Menurutnya, hal itu menunjukkan persoalan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran dalam hubungan bisnis, bukan tindak pidana penipuan.

"Kalau tidak mampu bayar, bayar denda. Permintaan bayarnya ada. Pidananya di mana? Ada penipu bayar denda? Ada penipu nyicil?" ujarnya.

Ia turut mempersoalkan surat pernyataan yang muncul dalam perkara tersebut. Menurut Fransiskus, surat itu memuat keterangan penitipan uang, padahal hubungan para pihak sebelumnya merupakan transaksi jual beli yang berujung pada utang-piutang.

Ia menceritakan, surat tersebut muncul setelah Alunk mendatangi rumah Ida untuk meminta agar pemberitaan mengenai dirinya di media sosial dihapus. Dalam pertemuan itu, menurut Fransiskus, muncul pembahasan mengenai pembuatan surat pernyataan.

"Ini pernyataan nitipin duit. Faktanya tidak pernah ada penitipan duit, yang ada utang yang tadi," ungkapnya.

Fransiskus juga mengklaim kliennya tetap melakukan pembayaran selama hubungan transaksi berlangsung. Di antaranya pembayaran bunga sebesar Rp25 juta pada Oktober serta sejumlah pembayaran cicilan.

Ia menilai, pembayaran tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam melihat duduk perkara yang menjerat kliennya.

"Dalam prosesnya Alunk bayar. Pembayaran Oktober dibayar bunga Rp25 juta sampai pembayaran terakhir, kemudian juga ada pembayaran pencicilan. Saya tanya, penipu ada tidak bayar bunga, ada tidak penipu nyicil?" katanya.

Menurut Fransiskus, unsur penipuan seharusnya dibuktikan melalui adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dalam proses transaksi. Ia mempertanyakan unsur tersebut karena seluruh transaksi jual beli disebut dilakukan atas nama perusahaan.

Selain membantah tuduhan penipuan, Fransiskus mengaku telah tiga kali meminta penyidik memfasilitasi mediasi. Pihaknya juga mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Kalbar, tetapi menurut dia, belum mendapat tanggapan.

"Proses penyidikan pun kita minta mediasi. Tiga kali saya minta mediasi, termasuk perlindungan hukum kepada Kapolda, tapi tidak pernah ditanggapi," ujarnya.

Ia berharap penyelesaian perkara turut mempertimbangkan pendekatan pemulihan hubungan para pihak. Menurutnya, penegakan hukum tidak semata-mata harus berorientasi pada pemidanaan apabila persoalan berawal dari hubungan keperdataan.

Sementara itu, istri Alunk Hendri berharap persoalan hukum yang menimpa suaminya segera menemukan penyelesaian. Ia mengaku sedih dengan penilaian masyarakat yang menyebut suaminya sebagai penipu.

"Saya berharap kasus ini cepat selesai. Saya sedih masyarakat menilai suami saya itu nipu, padahal tidak seperti itu. Saya yang lebih tahu dia. Intinya saya mau bilang ke masyarakat, suami saya bukan penipu," katanya.

Harapan serupa disampaikan Flavia Flora, pemerhati masyarakat sekaligus mitra dan kerabat dekat Alunk. Ia menyebut terdapat uang lebih dari Rp200 juta yang telah dipersiapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Flavia mengklaim uang itu pernah dibawa ke rumah Ida dan kemudian dibawa ke pihak kepolisian. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak diterima. Ia mengaku memiliki bukti video terkait keberadaan uang tersebut.