Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan memberikan keterangan pers kepada sejumlah media di kantor Kejati Kalbar, Senin (23/11/2026) (Antara)

PONTIANAK POST – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memanggil tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) kegiatan Napak Tilas tahun anggaran 2022–2024.

Advertisement Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Kejati Kalbar Nomor B-4518/O.1.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 17 November 2026. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 23–25 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB di Kantor Kejati Kalbar.

Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan mengatakan, tiga pejabat yang dipanggil yakni Kepala Bappeda Ketapang, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ketapang, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketapang.

"Pemanggilan terbaru itu tertuang dalam surat Kejati Kalbar Nomor B-4518/O.1.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 17 November 2026. Ketiga pejabat yang dipanggil yakni Kepala Bappeda Ketapang, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ketapang, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketapang," kata Emilwan di Pontianak, Senin (23/11).

Advertisement Emilwan mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memanggil 52 saksi dan satu orang ahli untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Penyidikan Berawal dari Penggunaan Dana CSR 2022–2024

Kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang berkaitan dengan penggunaan dana selama tiga tahun anggaran, yakni 2022 hingga 2024.

Kejati Kalbar melakukan penggeledahan pada 8 Desember 2025 di rumah seorang saksi yang merupakan bendahara kegiatan Napak Tilas.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta perangkat elektronik berupa telepon genggam dan laptop yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan.

Kejati menyebut barang-barang tersebut menjadi bagian dari bahan pemeriksaan untuk menelusuri penggunaan dana dan memperkuat pembuktian perkara.

Dalam perkembangan berikutnya, pada November 2026, penyidik memanggil 24 pihak yang terdiri atas 23 direktur utama perusahaan dan seorang pimpinan cabang bank. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung bertahap pada 10–17 November 2026.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana CSR.

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Kejati Telusuri Aliran Dana dan Kerugian Negara

Emilwan menjelaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada keterangan para saksi dan dokumen administrasi kegiatan. Penyidik juga menelusuri mekanisme penyaluran serta penggunaan dana untuk memastikan konstruksi perkara.

Kejati Kalbar sebelumnya menyampaikan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam penanganan perkara tersebut. Proses penyidikan juga mencakup pendalaman fakta, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti.

Pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemkab Ketapang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Penyidik berupaya mengungkap besaran kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan.