Banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Puluhan ribu warga terdampak. (ANTARA)

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut menyusul meluasnya banjir di Kabupaten Kapuas Hulu yang berdampak terhadap 28.875 jiwa atau 11.113 kepala keluarga (KK).

Advertisement Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan mengatakan, penetapan status siaga darurat itu tertuang dalam keputusan gubernur.

"Siaga darurat tersebut disertai pembentukan posko satuan tugas (satgas) penanganan bencana," kata Berton di Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Berton, pembentukan posko satgas menjadi bagian dari upaya penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama masa siaga darurat.

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Banjir Kapuas Hulu Berdampak 28.875 Jiwa

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan, banjir yang terjadi setelah hujan berintensitas tinggi pada Sabtu (21/11) merendam 33 desa di empat kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Jumlah warga terdampak tercatat mencapai 11.113 KK atau 28.875 jiwa.

BNPB belum memaparkan jumlah warga yang mengungsi maupun yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Namun, berdasarkan kondisi terakhir yang disampaikan Berton, tinggi muka air mulai berangsur surut.

Ruas jalan utama yang sebelumnya terdampak banjir juga sudah kembali dapat dilalui kendaraan.

"Kami menekankan kesiapsiagaan. Utamakan keselamatan diri, serta segera melaksanakan evakuasi apabila kondisi air kembali meningkat," kata dia.

BNPB Ingatkan Ancaman Hujan Ekstrem

Sebelumnya, BNPB meminta Kalimantan Barat meningkatkan kesiapsiagaan setelah terbit peringatan dini curah hujan harian berstatus Awas pada Kamis (19/11). Peringatan tersebut menunjukkan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem.

Tingginya intensitas hujan dan berkurangnya kemampuan daerah resapan air menjadi faktor yang perlu diwaspadai dalam menghadapi banjir berulang di Kalbar.

BNPB mencatat, sepanjang 2021–2025, banjir di Kalimantan Barat terjadi rata-rata tiga hingga empat kali setiap tahun pada November.