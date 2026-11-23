Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menunjukkan barang bukti sabu di Polda Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (23/11/2026). (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST – Jalur pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat (Kalbar) menuju Kalimantan Tengah (Kalteng) digagalkan polisi. Sebanyak 50 kilogram sabu ditemukan di dalam mobil bernomor polisi KB 1761 MJ yang dikejar petugas hingga menabrak tiang listrik di Kabupaten Lamandau.

Pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah petunjuk dalam penyelidikan mengarah ke wilayah Kalbar, termasuk struk belanja dari Sanggau yang ditemukan di dalam mobil.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai rencana pengiriman narkotika dari Kalbar menuju Kalteng.

Advertisement "Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya rencana pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat (Kalbar) menuju Kalimantan Tengah," katanya di Palangka Raya, Senin (23/11).

Informasi itu ditindaklanjuti Satresnarkoba Polres Lamandau melalui penyelidikan dan razia sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada Selasa (10/11), petugas mencurigai mobil putih bernomor polisi KB 1761 MJ yang melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Mobil tersebut bergerak dari arah Kalbar menuju Kalteng.

Pengemudi tidak mengindahkan perintah petugas untuk berhenti. Ia justru berusaha melarikan diri sehingga polisi melakukan pengejaran hingga sekitar 10 kilometer.

"Pengemudi kendaraan tidak mengindahkan perintah petugas untuk berhenti dan justru berusaha melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga sekitar 10 kilometer sebelum kendaraan tersebut berhenti setelah menabrak tiang listrik," kata Iwan.

Setelah mobil berhenti, pengemudi melarikan diri ke arah hutan. Polisi kemudian memeriksa kendaraan yang ditinggalkan tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 50 paket serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 50.002,71 gram atau sekitar 50 kilogram. Narkotika itu dikemas menggunakan kardus dan karung.

Struk Belanja dari Sanggau Jadi Petunjuk

Selain sabu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lain, di antaranya satu unit telepon genggam, dokumen kendaraan, kunci kontak, serta struk belanja dari wilayah Sanggau, Kalbar.

Struk tersebut kemudian ditelusuri penyidik untuk mengembangkan penyelidikan. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV toko di Sanggau.

Dari rekaman itu, penyidik memperoleh petunjuk berupa kendaraan putih yang digunakan untuk membawa sabu. Terlihat pula seorang laki-laki membeli sejumlah barang, termasuk makanan ringan dan minuman.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, orang tersebut belum berhasil ditangkap dan telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kami masih terus melakukan pengembangan dan pencarian terhadap terduga pelaku untuk mengungkap jaringan serta tujuan pengiriman narkotika tersebut," ujar Iwan.