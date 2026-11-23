PONTIANAK POST – Kota Pontianak mendapat pengakuan nasional dalam pengendalian konsumsi rokok. Ibu Kota Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut terpilih sebagai salah satu dari 11 kabupaten/kota percontohan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pontianak meraih penghargaan kategori Inovasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Terbaik bersama Kabupaten Gianyar. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah kota memperkuat perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.

Advertisement Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Prof. dr. Hasbullah Thabrany mengatakan, predikat daerah percontohan tidak boleh dipandang sebagai capaian akhir. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi awal tanggung jawab lebih besar untuk memperkuat pengendalian tembakau dan menurunkan prevalensi perokok.

Menurut dia, 11 daerah penerima penghargaan diharapkan menjadi pionir sekaligus rujukan bagi kabupaten dan kota lainnya.

"Pengawasan dan penegakan aturan KTR masih menjadi tantangan besar di tingkat kabupaten dan kota sehingga diperlukan sumber daya manusia, waktu, dan upaya yang tidak sedikit," ujar Hasbullah di Jakarta, Senin (23/11)

Advertisement Dia menjelaskan, pemerintah daerah masih perlu memperkuat regulasi, pengawasan kepatuhan, serta penegakan peraturan daerah agar selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai amanat Pasal 445 PP Nomor 28 Tahun 2024. Kemendagri menilai penyelenggaraan dan penegakan aturan KTR di daerah melalui sejumlah tahapan, mulai dari kesesuaian regulasi, verifikasi lapangan, hingga penilaian akhir.

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Imelda mengatakan, penetapan 11 daerah percontohan tidak semata-mata berdasarkan capaian penerapan KTR. Penilaian juga mempertimbangkan kesiapan, potensi, perkembangan implementasi, serta komitmen pimpinan daerah.

Daerah percontohan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk memperkuat kebijakan serupa.