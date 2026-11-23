PONTIANAK POST – Iming-iming uang puluhan juta rupiah membuat empat pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), diduga nekat terlibat dalam pengiriman narkotika lintas provinsi. Dua di antaranya dijanjikan bayaran masing-masing Rp50 juta untuk membawa sabu dari Pontianak menuju Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.

Namun, perjalanan yang menjanjikan keuntungan besar itu berakhir di tangan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Keempatnya ditangkap dalam pengungkapan jaringan peredaran sabu pada Kamis (5/11).

Advertisement Mereka masing-masing berinisial AS (18), MZ (19), FS (19), dan MM. Dalam operasi tersebut, petugas menyita narkotika yang beratnya mencapai sekitar 10 kilogram.

BNN mengamankan empat pemuda asal Pontianak dan sekitar 10 kilogram sabu dalam pengungkapan dugaan pengiriman narkotika dari Pontianak menuju Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (5/11). (RADAR SAMPIT)

Advertisement Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah Brigjen Pol Nidarustanto mengungkapkan, para tersangka memiliki pembagian tugas dalam menjalankan pengiriman barang haram tersebut.

AS dan MZ bertugas membawa sabu menggunakan sepeda motor. Sementara FS dan MM mengawal perjalanan dengan kendaraan lain untuk memantau situasi dan mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan.

Imbalan yang dijanjikan pun berbeda sesuai peran masing-masing.

"Dua remaja berhubungan langsung dengan penyuruh dan diberi imbalan total Rp100 juta atau masing-masing Rp50 juta. Lalu, mereka meminta bantuan dua temannya untuk mengawal perjalanan dengan kendaraan di depannya, yang masing-masing diberi upah Rp5 juta," ujar Nidarustanto.

Dengan skema tersebut, dua pembawa sabu dijanjikan total Rp100 juta, sedangkan dua pengawal masing-masing memperoleh tawaran Rp5 juta.