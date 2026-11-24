PONTIANAK POST – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berencana memanggil pimpinan perusahaan terkait konflik agraria di Kabupaten Ketapang. Pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian konflik yang menjamin hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Rencana pemanggilan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BAM DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/11).

Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Y. Y. Napitupulu mengatakan, penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan keadilan, kepatuhan terhadap prosedur perizinan, dan pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, keterlibatan pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dinilai penting agar dialog dapat menghasilkan solusi.

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Adian mengatakan, BAM DPR RI akan memanggil pimpinan perusahaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut. Ia berharap konflik dapat diselesaikan secara sungguh-sungguh melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berkeadilan.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterbukaan informasi, kejelasan data, dan koordinasi lintas instansi. Ketiga hal tersebut diperlukan agar seluruh pihak memiliki dasar informasi yang sama dalam mencari solusi.

Advertisement Pemprov Kalbar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang mendorong keterbukaan dokumen serta pencocokan data pertanahan di lapangan. Verifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar objektif untuk mengurai persoalan.

“Keterbukaan data dan hasil verifikasi lapangan menjadi hal penting agar seluruh pihak memperoleh kejelasan informasi dan memiliki dasar yang sama dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Ria Norsan.

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Selain verifikasi data, Pemprov Kalbar juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan pemegang izin. Evaluasi tersebut mencakup pemenuhan kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan kejelasan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ria Norsan juga meminta perusahaan dan masyarakat mengutamakan dialog serta musyawarah. Ia menilai perusahaan perlu menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang negosiasi yang sehat.

“Pemprov Kalbar mendorong adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk membuka ruang dialog dan negosiasi yang sehat. Penyelesaian harus mengedepankan keadilan bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” katanya.