PONTIANAK POST – Duta Generasi Berencana (GenRe) Kalimantan Barat (Kalbar) diharapkan menjadi penggerak edukasi remaja dalam merencanakan pendidikan, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan masa depan. Mereka juga diharapkan menjadi teladan dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Harapan tersebut disampaikan Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Provinsi Kalbar, Donata Dirasig Krisantus Kurniawan, saat menghadiri sekaligus menjadi juri Grand Final Duta GenRe Kalbar 2026 di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan itu dibuka Gubernur Kalbar yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalbar, Marlyna. Turut hadir Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalbar Nyigit Wudi Amini dan sejumlah mitra kerja.

Advertisement Baca Juga: Satarudin Tegaskan Pembentukan PKK RT/RW Bukan Syarat Pencairan Dana Operasional

Dalam sambutannya, Marlyna mengatakan, program GenRe bukan sekadar ajang pemilihan duta, melainkan gerakan edukasi untuk mendorong remaja merencanakan pendidikan, mengembangkan karier, dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga pada usia ideal.

“GenRe bukan sekadar program, tetapi gerakan yang mengajak remaja memahami pentingnya merencanakan masa depan. Remaja harus memiliki cita-cita, melanjutkan pendidikan, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berkeluarga,” tuturnya.

Advertisement Menurut Marlyna, remaja membutuhkan pendampingan, informasi yang tepat, dan lingkungan positif agar mampu mengambil keputusan secara bijak serta terhindar dari berbagai risiko.

Ia mengatakan, bonus demografi menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, peluang tersebut harus diimbangi peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda.

“Bonus demografi akan menjadi peluang besar bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 apabila generasi mudanya dipersiapkan dengan baik. Kita ingin remaja Kalbar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing, bukan justru terjebak dalam persoalan perkawinan usia anak, penyalahgunaan narkoba, maupun pergaulan yang berisiko,” tegasnya.

Marlyna juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan pencegahan stunting. Kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi menjadi bekal membangun keluarga berkualitas.

Kepada para finalis, ia berpesan agar gelar Duta GenRe diikuti kontribusi nyata dalam mengedukasi remaja lainnya.