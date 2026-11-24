PONTIANAK POST - Maraknya aksi balapan liar di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa. Ia meminta instansi terkait bersama aparat kepolisian meningkatkan pengawasan guna mencegah aktivitas tersebut semakin meluas dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Menurut Bebby, balapan liar bukan sekedar persoalan pelanggaran lalu lintas. Aktivitas tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Terlebih, aksi balapan liar kerap dilakukan di jalan umum yang seharusnya digunakan masyarakat untuk beraktivitas.

Ia menilai, pengawasan perlu dilakukan secara rutin, terutama pada waktu dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para pelaku balapan liar. Langkah pencegahan juga perlu melibatkan berbagai pihak agar penanganannya tidak hanya bersifat sementara.

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"Pengawasan harus ditingkatkan. Jangan sampai aktivitas balapan liar ini terus berulang dan akhirnya membahayakan masyarakat. Kita ingin ada langkah nyata untuk mengantisipasi persoalan ini," ujarnya Senin (23/11).

Bebby juga menekankan pentingnya menghadirkan solusi terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan balapan liar tidak cukup hanya dengan penertiban atau pemberian sanksi. Perlu ada pendekatan yang mampu mengakomodasi minat dan bakat anak muda di bidang otomotif maupun olahraga balap.

Advertisement Pemerintah dapat berkolaborasi dengan kepolisian, komunitas otomotif, serta pihak terkait untuk membuka ruang kegiatan yang lebih positif dan terarah. Dengan demikian, energi dan ketertarikan generasi muda terhadap dunia otomotif dapat tersalurkan melalui wadah yang aman dan sesuai aturan.

"Anak-anak muda ini juga perlu diberikan ruang dan kegiatan positif. Kalau memang mereka memiliki minat di dunia otomotif, bagaimana kita bisa menghadirkan wadah yang tepat sehingga tidak menyalurkannya di jalan raya," tuturnya.