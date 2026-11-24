PONTIANAK POST - Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik di Kota Pontianak masih terbatas pada lima titik kamera pengawas. Meski demikian, sistem tersebut telah merekam puluhan ribu pelanggaran lalu lintas sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Kanit I Sigar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar, AKP Tatang Rosyadi mengungkapkan, berdasarkan data yang telah divalidasi, terdapat 27.689 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ETLE selama periode tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 14.838 pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Tatang kepada awak media saat ditemui di Regional Traffic Management Center Polda Kalbar, Senin (23/11). Dia menjelaskan, mekanisme penindakan ETLE dimulai ketika kamera yang terpasang di sejumlah persimpangan, dan ruas jalan merekam pelanggaran lalu lintas.

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Kamera tersebut telah diprogram untuk mendeteksi beberapa jenis pelanggaran, di antaranya berboncengan lebih dari satu orang atau bertiga, tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi, dan penumpang kendaraan roda empat atau lebih.

Setelah pelanggaran terekam, data berupa gambar, dan informasi kendaraan akan dikirimkan ke server di Posko Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Kalbar. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan, dan validasi untuk memastikan pelanggaran tersebut layak ditindaklanjuti.

Advertisement "Jadi, dari kamera tersebut, data akan ditampung dan ditransfer ke server di Posko Gakkum. Dari sana baru kami olah melalui sistem pemantauan atau validasi. Verifikator akan menentukan mana yang memang pantas dilakukan penindakan," jelas Tatang.

Dalam proses validasi, petugas juga mempertimbangkan kondisi kendaraan tertentu. Misalnya, ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kepentingan darurat, dan keselamatan masyarakat.

Setelah pelanggaran dinyatakan valid, petugas mencetak surat konfirmasi ETLE dan mengirimkannya kepada pemilik kendaraan sesuai nama serta alamat yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Namun, tidak semua pelanggaran yang terekam kamera dapat langsung ditindaklanjuti melalui pengiriman surat. Tatang menyebutkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam proses tersebut. Saat ini, anggaran pengiriman surat pelanggaran dialokasikan untuk sekitar 1.000 surat setiap bulan.

Dari total 27.689 pelanggaran yang telah divalidasi sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 14.838 di antaranya telah dikirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Tatang juga mengingatkan masyarakat yang membeli kendaraan bekas agar segera melakukan balik nama kepemilikan. Sebab, surat konfirmasi pelanggaran ETLE dikirimkan berdasarkan identitas pemilik, dan alamat yang terdaftar di STNK.