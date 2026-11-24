Advertisement Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027 disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (24/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja Rp2,117 triliun.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kebijakan APBD 2027 tetap mengacu pada program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fokus pembangunan diarahkan pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan genangan, pembenahan drainase, dan peningkatan akses pelayanan publik.

"Program APBD 2027 tetap melanjutkan program-program sesuai visi dan misi dalam RPJMD, terutama berkaitan dengan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (24/11/2026).

Penanganan Genangan hingga Pembangunan Puskesmas

Edi menjelaskan, sejumlah pekerjaan fisik yang direncanakan dalam APBD 2027 meliputi penanganan kawasan rawan genangan, peningkatan jalan, pembangunan trotoar, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan masyarakat.

Pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan sekolah dan puskesmas, termasuk perbaikan sejumlah kantor kelurahan.

"Belanja modal kita masih berfokus pada tiga bidang besar, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," jelasnya.

Berdasarkan kesepakatan Pemkot dan DPRD Pontianak, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp2.069.955.418.992. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp2.117.276.162.503.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp74.831.743.511, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp27.511.000.000.

Edi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan komisi-komisi, yang telah memberikan masukan selama pembahasan anggaran.

Ia mengatakan, Pemkot Pontianak akan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel tanpa memberatkan masyarakat.

"Untuk seluruh perangkat daerah saya minta mempersiapkan pelaksanaan program agar anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu," tegasnya.

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DPRD Soroti Pemerataan Sekolah di Pontianak Barat

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan, persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 memungkinkan pemerintah kota mempersiapkan program pembangunan lebih awal.

Namun, rancangan anggaran tersebut masih harus melalui evaluasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.

"Artinya, dari sekarang Pemerintah Kota Pontianak sudah siap untuk melaksanakan APBD 2027 setelah melalui proses evaluasi dari Gubernur Kalimantan Barat," katanya.

Satarudin juga menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan seiring perkembangan kawasan permukiman. Menurut dia, pembangunan sekolah di Pontianak Utara dan Pontianak Timur telah masuk dalam rencana tahun 2027.

Di sisi lain, kebutuhan ruang belajar di Pontianak Barat juga perlu mendapat perhatian, terutama untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Selain pembangunan SMP, pemerintah kota masih mencari lahan untuk pembangunan sekolah dasar (SD) di kawasan yang membutuhkan.