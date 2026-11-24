Advertisement Tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pontianak (KOPI) 2026. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Sebanyak 16 tim mengikuti tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pontianak (KOPI) 2026 untuk memperebutkan penilaian terbaik atas inovasi pelayanan publik yang dikembangkan.

Berbagai gagasan ditampilkan, mulai dari digitalisasi administrasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan.

Tahapan tersebut berlangsung selama dua hari, 24–25 November 2026. Sebanyak delapan tim dijadwalkan mempresentasikan inovasi masing-masing setiap hari di hadapan dewan juri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, mengatakan penilaian tidak hanya melihat kebaruan gagasan, tetapi juga manfaat dan penerapannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Melalui tahapan ini, kita ingin melihat lebih jauh bagaimana inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing peserta dapat menjawab kebutuhan pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi tidak hanya dinilai dari kebaruannya, tetapi juga bagaimana penerapannya dalam mendukung kinerja pelayanan publik," ujarnya, Selasa (24/11/2026).

Delapan Inovasi OPD dan BUMD Dipresentasikan

Pada hari pertama, delapan inovasi dari kategori organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dipresentasikan.

Badan Pendapatan Daerah menghadirkan PING PAJAK, layanan pesan instan untuk mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pajak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menampilkan SIMPATIK PAY, inovasi digitalisasi pembayaran rekening air melalui QRIS.

Dinas Perhubungan mengusung SUAR PJU, layanan pengaduan dan respons terhadap persoalan penerangan jalan umum. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memperkenalkan RUSUN KITE.

Inovasi lainnya adalah BALITA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan pendaftaran identitas bayi baru lahir, serta PERPUSG2S dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan konsep perpustakaan ke sekolah.

Dinas Kesehatan menghadirkan LIGAT atau Link Gawat Darurat, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menampilkan KLINIK KEHATI yang berfokus pada keanekaragaman hayati.

Inovasi Sekolah dan Puskesmas Tampil Hari Kedua

Delapan tim dari kategori sekolah, kelurahan, dan unit pelaksana teknis (UPT) dijadwalkan mengikuti presentasi pada Rabu (25/11/2026).

UPT Puskesmas Kampung Dalam memperkenalkan DIGULIS, inovasi digital interaktif geospasial untuk layanan surveilans.

Dari sektor pendidikan, SMP Negeri 19 Pontianak menghadirkan CLG CERDASC, sedangkan SMP Negeri 2 Pontianak mengembangkan KANCIL INKLUSI atau Kawan Kecil Pendamping Inklusi.

Di bidang kesehatan, UPT Puskesmas Parit H Husein II menampilkan SPASI atau Skrining Penyakit Tidak Menular Terintegrasi. UPT Puskesmas Tambelan Sampit mengusung PONTI TB untuk pelayanan tuberkulosis.

RSUD Pontianak Utara memperkenalkan SIGAP atau Sistem Integrasi Gawat Darurat Persalinan. Sementara itu, UPT Puskesmas Gang Sehat menghadirkan SENSASIA atau Sentra Sehat Semangat Lansia.

SMP Negeri 3 Pontianak turut mengembangkan JUARA DIGITAL, inovasi pembelajaran yang memanfaatkan Google Classroom dan metode game-based learning.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan partisipasi serta literasi digital siswa.

KOPI Diharapkan Bangun Budaya Inovasi

Yuli Trisna menilai keberagaman gagasan dalam KOPI 2026 menunjukkan peluang peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi maupun pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tahapan presentasi dan wawancara menjadi kesempatan bagi peserta untuk menjelaskan cara kerja, manfaat, serta potensi pengembangan inovasi yang mereka usulkan.

"Kita berharap kompetisi ini dapat mendorong budaya inovasi di seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan. Gagasan yang dihasilkan hendaknya terus dikembangkan agar mampu memberikan solusi nyata, meningkatkan efektivitas kerja, dan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan," katanya.

Ia menambahkan, kompetisi tersebut juga dapat menjadi sarana berbagi praktik baik antarlembaga. Inovasi yang berpotensi diterapkan lebih luas diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja lain.