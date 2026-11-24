PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan pentingnya keselarasan kerja antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pembangunan kota. Ia mengibaratkan kerja sama tersebut seperti paduan suara yang membutuhkan perpaduan setiap suara untuk menghasilkan harmoni.

Pesan itu disampaikan Edi saat membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2026 di Aula Perpustakaan Kota Pontianak, Selasa (24/11/2026).

Advertisement "Kalau irama dalam paduan suara itu indah, berarti ada keselarasan dan keserasian. Dalam bekerja juga demikian. Jangan sampai ada yang lebih menonjol, sementara yang lain tertinggal. Semua harus bergerak bersama," ujarnya.

Menurut Edi, setiap OPD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.

Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarlembaga perlu diperkuat agar program pemerintah berjalan efektif dan saling mendukung.

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Tiga Pesan Edi untuk Anggota Korpri

Dalam kesempatan tersebut, Edi menitipkan tiga pesan kepada anggota Korpri. Pertama, menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi di tengah perkembangan teknologi digital. Ketiga, memelihara kekompakan serta jiwa korsa di lingkungan kerja.

"Tuntutan masyarakat semakin tinggi. ASN harus terus meningkatkan kualitas kerja, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan menjaga komunikasi yang baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal," pesannya.

Edi berharap peringatan HUT Korpri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.