PONTIANAK POST – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur jalan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.

Sorotan tersebut disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kalbar 2027 yang dibacakan juru bicara Fraksi Golkar, Marten Luter, dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Selasa (24/11).

Dalam pandangannya, Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota. Pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan tepat waktu, disertai monitoring serta evaluasi berkala.

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Golkar mengingatkan agar pekerjaan infrastruktur dapat diselesaikan hingga tuntas sehingga tidak kembali menimbulkan kekecewaan masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain infrastruktur jalan, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Advertisement Pembangunan konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian, terutama melalui percepatan pembangunan jalan provinsi, jembatan strategis, pelabuhan pengumpan, serta infrastruktur transportasi lainnya untuk membuka akses wilayah dan mendukung daerah sentra produksi.

Dorong PAD Tidak Bergantung Transfer

Di sektor keuangan daerah, Golkar menilai proyeksi pendapatan harus disusun secara akurat dan realistis. Optimalisasi pajak serta retribusi daerah perlu didukung pemetaan potensi dan basis data yang lebih akurat serta terkini.

Golkar juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus bergantung pada dana transfer. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi salah satu upaya memperkuat kemandirian fiskal Kalimantan Barat.

Untuk itu, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting guna mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.

Berdasarkan rancangan APBD 2027 yang disampaikan dalam pendapat akhir tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5,75 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,80 triliun.