PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkayang-Singkawang, Aleksander, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon kepala daerah atau Bupati Bengkayang apabila mendapat dukungan dan kepercayaan dari partai politik.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisinya di tengah munculnya wacana pasangan politik Alek-Neneng, yang mengaitkan dirinya dengan Neneng, kader Partai Demokrat, dalam kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Bengkayang pada 2029 atau 2031 mendatang.

Aleksander mengaku mengapresiasi aspirasi masyarakat yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Neneng. Namun, menurut dia, pembicaraan mengenai pasangan politik tersebut masih terlalu dini.

"Kalau masyarakat menginginkan itu, kita terima dan apresiasi sekali. Tapi harus diingat, keadaan ini masih jauh. Belanda kata orang masih jauh," ujar politisi Gerindra Kalbar ini.

Meski demikian, Aleksander menegaskan bahwa jika partai politik menghendakinya maju dalam Pilbup Bengkayang, dirinya siap mengambil posisi sebagai calon bupati, bukan calon wakil bupati.

Advertisement "Kalau memang partai politik ingin kita maju, kita siap. Bukan sebagai wakil, tetapi sebagai kepala daerah, calon kepala daerah," tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pasangan Alek-Neneng maupun figur lainnya, Aleksander tidak menutup peluang tersebut. Ia menyebut berbagai kombinasi pasangan politik masih mungkin terjadi dan akan sangat bergantung pada dinamika politik ke depan.

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"Yang penting nanti kita lihat di lapangan. Boleh saja Alek-Neneng, Alek-Kajot, atau Alek lainnya. Yang penting kita sebagai figur maju bakal calon bupati," katanya.

Belum Bangun Komunikasi Politik

Kendati menyatakan kesiapan maju, Aleksander mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum melakukan penjajakan maupun komunikasi politik dengan tokoh-tokoh politik terkait Pilbup Bengkayang. Dia memilih membiarkan dinamika politik berjalan secara alami karena tahapan menuju kontestasi politik tersebut dinilainya masih cukup panjang.

"Kalau saya belum. Mengalir saja. Untuk komunikasi dengan tokoh-tokoh politik saat ini belum ada. Ibarat kata orang bahwa Belanda masih jauh," ungkapnya.