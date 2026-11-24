PONTIANAK – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak terus memperkuat kepedulian sosial sekaligus mengajak masyarakat membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Melalui program PMI Peduli, PMI Kota Pontianak mengunjungi panti asuhan dan pondok pesantren untuk berbagi bantuan sekaligus memberikan edukasi kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan Senin (23/11/2026) tersebut menyasar dua lokasi, yakni Panti Asuhan A. Yani di Jalan Tendean dan Pondok Pesantren Darul Furqon di Jalan Paralel Tol, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur.

Dipimpin Wakil Ketua Bidang Bantuan dan Bencana PMI Kota Pontianak, AKBP (Purn.) Syarifah Salbiah, kegiatan ini diisi dengan penyerahan bantuan berupa sembako dan air mineral. PMI juga membagikan kalender tahun 2027 kepada para penerima manfaat. "Mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang menerima," ujarnya.

Advertisement Tidak sekadar menyerahkan bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Para penghuni panti asuhan dan pesantren diberikan pemahaman mengenai penggunaan masker serta praktik mencuci tangan yang benar.

Bantuan untuk pondok pesentren.

Edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pencegahan penularan penyakit. Kebiasaan menggunakan masker ketika sakit atau berada di lingkungan berisiko, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, merupakan langkah sederhana yang dapat melindungi diri dan orang lain dari berbagai penyakit infeksi.

Advertisement Kegiatan PMI Peduli ini melibatkan staf Markas dan dua relawan PMI Kota Pontianak yang turut mendampingi pelaksanaan kegiatan di kedua lokasi.

Melalui kegiatan tersebut, PMI ingin membangun kepedulian sosial sekaligus menanamkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penerima manfaat, sementara edukasi kesehatan menjadi bekal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.