PONTIANAK POST - Program Studi Administrasi Pendidikan (AP) FKIP Untan menggelar sosialisasi peningkatan kompetensi guru di SMKN 1 Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (20/11).

Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah pukul 08.00–10.00 WIB tersebut bertujuan mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Kegiatan yang diikuti dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan itu mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan para guru.

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Meski hujan mengguyur kawasan Entikong sejak pagi, kegiatan berlangsung dengan antusias. Acara diawali dengan doa yang dipimpin Andi Sugara, mahasiswa Administrasi Pendidikan.

Perwakilan mahasiswa, Ferdianus, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bentuk ajakan kepada para guru untuk terus mengembangkan kapasitas diri melalui pendidikan lanjutan.

Advertisement Menurut dia, kesempatan melanjutkan pendidikan saat ini semakin terbuka sehingga perlu dimanfaatkan oleh para pendidik untuk meningkatkan profesionalisme.

“Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan berbagai pendekatan yang mampu mendorong kemajuan pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Kepala SMKN 1 Entikong, Adi Ahmadi, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai peningkatan kompetensi merupakan kebutuhan penting bagi guru dalam menghadapi perkembangan dan perubahan dunia pendidikan.

“Kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi peningkatan kompetensi guru ini. Guru sekarang membutuhkan pembaruan kompetensi,” tegasnya.

Ahmadi juga mengingatkan para guru, khususnya yang masih berusia muda, agar tidak berhenti mengembangkan diri dan memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2).