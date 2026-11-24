PONTIANAK POST – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom di Kalimantan Barat mendapat dukungan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementriaan Perdagangan dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI.

Dukungan tersebut menjadi dorongan bagi DPRD Kalbar untuk mempercepat pembahasan regulasi yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha kratom, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini menjadi salah satu daerah penghasil komoditas tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar, Dian Eka Muchairi, kepada Pontianak Post mengatakan pembentukan pansus merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara untuk membahas rancangan peraturan daerah tersebut hingga menghasilkan rekomendasi.

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Menurutnya, pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom telah melalui sejumlah tahapan dan mekanisme, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga pembahasan dengan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan juga mengakomodasi masukan dari petani dan pelaku usaha kratom yang kemudian dituangkan dalam naskah akademik.

"Awalnya perencanaan dari Bapemperda, yang sebelumnya berasal dari Komisi II berdasarkan masukan masyarakat. Selanjutnya masuk pembahasan dan penyusunan dengan menerima masukan dari berbagai pihak, baik petani maupun pelaku usaha," ujar Dian Eka di Pontianak belum lama ini.

Advertisement Dia menjelaskan, salah satu alasan Pansus melakukan konsultasi ke Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Dewan Ekonomi Nasional adalah masih adanya persoalan sinkronisasi regulasi terkait tata kelola kratom.

Menurutnya, aturan mengenai ekspor kratom sudah tersedia. Namun, masih terdapat sejumlah regulasi antarkementerian yang belum sepenuhnya selaras, terutama menyangkut pengembangan usaha dan peredaran produk kratom di dalam negeri.

Ia mencontohkan sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk olahan kratom. Namun, di sisi lain, menurut penjelasannya, BPOM belum memberikan aturan maupun perizinan terkait izin edar produk tersebut di pasar domestik.

"Kita ingin jangan sampai pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan usahanya tidak mendapatkan dukungan dari sisi payung hukum. Karena itu, kita berkonsultasi dengan Kementerian UMKM," jelasnya.

Pansus juga berkonsultasi dengan Dewan Ekonomi Nasional yang diterima langsung Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan tersebut, menurut Dian Eka, DEN menyampaikan dukungan terhadap Raperda Tata Kelola Kratom Kalbar. Bahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa kratom berpeluang masuk dalam pengembangan produk unggulan strategis nasional bersama kemenyan. "Alhamdulillah, Pak Luhut sangat mendukung Raperda ini. Kita juga mendorong bagaimana kratom bisa menjadi salah satu produk unggulan nasional," ungkapnya.