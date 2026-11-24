PONTIANAK POST - SMP Bruder Pontianak menargetkan penerimaan sekitar 245 murid baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2027/2028.

Pendaftaran gelombang pertama telah dibuka sejak 1 Oktober hingga Desember 2026, sedangkan gelombang kedua akan dimulai Januari 2027 sampai kuota penerimaan terpenuhi.

Kepala SMP Bruder Pontianak, Br. Ferdianus Jelahu, mengatakan penerimaan murid baru tersebut merupakan bagian dari program penerimaan siswa di seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan Yayasan Bruder, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

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Menurutnya, sekolah memberikan kebijakan potongan biaya pendidikan bagi calon murid yang mendaftar pada masing-masing gelombang.

"Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan asal sekolah calon murid, baik dari sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bruder maupun sekolah di luar yayasan," ujar Br. Ferdianus Jelahu, Selasa (24/11).

Advertisement Ia menjelaskan bahwa pada gelombang pertama, calon murid yang berasal dari SD di bawah naungan Yayasan Bruder mendapatkan potongan biaya sekitar 25 persen. Sementara calon murid dari SD di luar naungan yayasan memperoleh potongan sebesar 15 persen.

Adapun pada gelombang kedua, potongan biaya yang diberikan sebesar 15 persen bagi calon murid dari SD di bawah naungan Yayasan Bruder dan 10 persen bagi calon murid dari SD di luar yayasan.

Selain kebijakan potongan biaya tersebut, SMP Bruder Pontianak juga memberikan penghargaan khusus kepada calon murid yang memiliki prestasi akademik di tingkat SD.

Peraih juara pertama mendapatkan potongan biaya sebesar 100 persen, juara kedua sebesar 80 persen, dan juara ketiga sebesar 50 persen.

"Pemberian potongan bagi siswa berprestasi tersebut merupakan bentuk penghargaan sekolah terhadap pencapaian akademik murid sekaligus upaya memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di SMP Bruder Pontianak, " katanya.