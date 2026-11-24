PONTIANAK POST – Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) dalam mendukung pembentukan produk hukum berkualitas. Hal tersebut tercermin melalui partisipasi Kanwil Kemenkum Kalbar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2026 di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta, Senin (23/11).

Kanwil Kemenkum Kalbar hadir melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mengusung tema “Membangun Ekosistem Produk Hukum Daerah yang Transformatif Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pertemuan tingkat nasional ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum dalam pembinaan serta pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan diperlukan agar regulasi daerah tersusun secara berkualitas, harmonis, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.

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Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penandatanganan Komitmen Bersama Sinergi Produk Hukum Daerah menjadi salah satu agenda penting. Kesepakatan ini melibatkan para gubernur dan wakil gubernur bersama Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Republik Indonesia.

Komitmen bersama tersebut dimaksudkan untuk mempererat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Sinergi antarlembaga diharapkan turut menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Advertisement Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalbar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukannya, regulasi daerah juga perlu diselaraskan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diperlukan agar produk hukum yang diterbitkan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

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Melalui koordinasi dalam Rakornas 2026, Kanwil Kemenkum Kalbar diharapkan dapat semakin memperkuat fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah.