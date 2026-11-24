PONTIANAK POST – Penguatan legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat. Untuk mendukung upaya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjalin koordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat di Kantor Bank Indonesia, Pontianak, Senin (23/11).

Pertemuan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan jajaran terkait. Rombongan disambut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Deputi Kepala Perwakilan, serta Kepala Fungsi Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah.

Kedua pihak membahas langkah untuk menjaring UMKM potensial, mendorong pemenuhan legalitas melalui pendaftaran Perseroan Perorangan, serta merancang pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.

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Dalam pertemuan itu, Bank Indonesia memaparkan data 246 UMKM binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 UMKM memperoleh pemantauan dan pendampingan secara intensif.

Penjaringan pelaku usaha potensial akan diarahkan pada empat sektor prioritas, meliputi ketahanan pangan, komoditas unggulan daerah, potensi ekspor, dan pariwisata. Produk lokal seperti kopi, tenun, hingga aneka olahan khas daerah turut menjadi perhatian karena dinilai berpeluang dikembangkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Advertisement Di sisi lain, pembahasan mengungkapkan masih terdapat pelaku usaha mikro dan rumahan yang belum mengantongi legalitas usaha. Sebagian lainnya juga belum memenuhi persyaratan untuk meningkatkan skala bisnis.

Kondisi tersebut membutuhkan tahapan kurasi, edukasi, dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha sekaligus memperoleh kepastian hukum melalui pendirian Perseroan Perorangan.

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Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperluas akses layanan legalitas sekaligus memperkuat pembinaan UMKM.

Legalitas Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu pelaku usaha membangun kepercayaan, membuka peluang kemitraan, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Selain membahas potensi pengembangan UMKM, pertemuan tersebut turut mengidentifikasi sejumlah kendala pelaksanaan program. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pemahaman teknis persyaratan, keterbatasan pendampingan, serta perlunya integrasi data dan aplikasi.