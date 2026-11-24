PONTIANAK POST – Upaya mencegah dan menangani pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Kalimantan Barat diperkuat melalui kolaborasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar di kantor Ditreskrimsus, Selasa (24/11).

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhayan, serta Tim Bidang Kekayaan Intelektual. Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi antarlembaga, pembagian tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI dan penyidik Polri, hingga tata cara penanganan dugaan tindak pidana terkait kekayaan intelektual.

Jonny menyampaikan, posisi Kalimantan Barat sebagai wilayah perbatasan, ditambah perkembangan aktivitas perdagangan dan pemanfaatan karya digital, menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pelanggaran KI.

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Sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penggunaan merek tanpa izin, penjiplakan karya cipta, serta peredaran produk yang melanggar hak pemilik kekayaan intelektual.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Kanwil Kemenkum Kalbar siap memperkuat koordinasi, menyediakan informasi dan data KI, serta memfasilitasi komunikasi dengan unit teknis DJKI agar penanganan dugaan pelanggaran dapat berjalan tepat dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Jonny.

Advertisement Dalam pembahasan bersama jajaran Ditreskrimsus Polda Kalbar, kedua pihak turut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan dalam penanganan perkara KI. Hal itu mencakup tantangan pembuktian, keterangan ahli, penelusuran status pendaftaran dan kepemilikan kekayaan intelektual, serta kecepatan komunikasi antara PPNS KI dan penyidik Polri.

Koordinasi juga diarahkan pada optimalisasi pengawasan terhadap PPNS serta penyamaan pemahaman mengenai kewenangan dan prosedur penyidikan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung proses penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

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Ditreskrimsus Polda Kalbar menyambut positif upaya penguatan kerja sama tersebut. Komunikasi antarlembaga dinilai penting untuk memperjelas unsur dugaan pelanggaran, kebutuhan pembuktian, hingga langkah lanjutan dalam penanganan perkara.

Sementara itu, Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan kesiapan mendukung penelusuran data kekayaan intelektual dan memfasilitasi koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar berupaya memperkuat pencegahan sekaligus mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Sinergi dengan kepolisian diharapkan dapat meningkatkan pelindungan terhadap pencipta, pemegang hak, pelaku usaha, dan masyarakat.