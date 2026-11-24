PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan penelaahan terhadap dua rancangan peraturan Bupati Kubu Raya dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Senin (23/11).

Dua regulasi yang dibahas berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik serta Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, Abubakar, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, serta Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Gandeng Ditreskrimsus Polda Kalbar Tangani Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Penelaahan mencakup materi pengaturan, dasar hukum, kewenangan pembentukan, hingga keselarasan substansi kedua rancangan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan regulasi daerah memiliki dasar hukum yang tepat, tidak menimbulkan tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pada pembahasan rancangan tentang Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik, perhatian diarahkan pada urgensi pembentukan aturan serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Advertisement Dari hasil penelaahan, ditemukan potensi duplikasi pengaturan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2024 yang telah mengatur penyelenggaraan SPBE. Karena itu, rancangan tersebut dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dikaji dan ditinjau kembali.

Pengembalian dilakukan karena sejumlah substansi yang hendak diatur dinilai telah tercakup dalam peraturan yang berlaku. Penyesuaian diperlukan agar pembentukan produk hukum daerah tidak menghasilkan pengaturan berulang.

Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Sinergi Regulasi Pusat dan Daerah dalam Rakornas Produk Hukum 2026

Adapun rancangan peraturan mengenai tata cara pengelolaan Belanja Tidak Terduga dibahas dengan menitikberatkan pada mekanisme penggunaan anggaran, kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab, serta prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan.

Penyempurnaan rumusan norma juga menjadi bagian dari pembahasan. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan Belanja Tidak Terduga berlangsung secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pembahasan, rancangan tentang Belanja Tidak Terduga dinyatakan dapat diteruskan ke tahapan berikutnya dalam proses pengharmonisasian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kedua rancangan peraturan tersebut memperoleh tindak lanjut berbeda berdasarkan hasil evaluasi substansi dan kesesuaian hukumnya.