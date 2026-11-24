PONTIANAK POST – Akses terhadap legalitas badan usaha menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam upaya mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berkembang. Untuk memperluas layanan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar melalui pertemuan di Kantor Bank Kalbar, Pontianak, Senin (23/11).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menghadiri pertemuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), dan jajaran pelaksana layanan AHU.

Kedatangan mereka disambut jajaran manajemen Bank Kalbar, yang terdiri atas Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan, serta sejumlah kepala divisi terkait. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bank Kalbar.

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Pembicaraan tersebut menjadi tahap awal untuk membangun kerja sama kelembagaan, terutama dalam memperkuat layanan Administrasi Hukum Umum dan meningkatkan pendaftaran Perseroan Perorangan di Kalimantan Barat.

Salah satu peluang yang dibahas ialah pemanfaatan jaringan Bank Kalbar untuk menjangkau pelaku UMK, termasuk nasabah dan kelompok usaha yang berada dalam pembinaan bank tersebut. Melalui kolaborasi ini, informasi mengenai kemudahan mendirikan Perseroan Perorangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Advertisement Kepemilikan legalitas badan usaha menjadi salah satu faktor pendukung bagi UMK dalam mengembangkan bisnis. Status badan hukum diharapkan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap usaha, sekaligus memperbesar kesempatan pelaku usaha memperoleh fasilitas pembiayaan dan dukungan pengembangan bisnis.

Peran perbankan dinilai penting dalam upaya tersebut karena memiliki jaringan layanan serta hubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Kerja sama dengan Bank Kalbar berpeluang menghubungkan edukasi mengenai Perseroan Perorangan dengan kegiatan sosialisasi maupun layanan perbankan.

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Dengan pola tersebut, informasi mengenai ketentuan dan tahapan pendaftaran badan usaha diharapkan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pelaku UMK yang membutuhkan pendampingan legalitas.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menjajaki kerja sama teknis dengan Bank Kalbar. Persiapan materi sosialisasi dan informasi persyaratan pendaftaran Perseroan Perorangan juga akan dilakukan, disertai koordinasi lanjutan bersama jajaran direksi dan divisi terkait untuk merumuskan bentuk kolaborasi yang lebih konkret.