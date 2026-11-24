PONTIANAK POST – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 menjadi ujian berat bagi guru di Kalimantan Barat. Mereka bukan hanya menghadapi ancaman gangguan pernapasan dan perjalanan berbahaya menuju sekolah, tetapi juga harus memastikan pendidikan tetap berjalan ketika ruang kelas terpaksa ditutup.

Ada yang menempuh perjalanan 100 kilometer menggunakan sepeda motor di tengah asap. Ada yang harus mengajar dengan kondisi asma. Ada pula yang mendatangi rumah siswa atau menyiapkan modul fotokopi karena pembelajaran daring terkendala jaringan internet dan ketiadaan gawai.

Advertisement Di balik upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar (KBM), para pendidik menghadapi risiko kesehatan, tambahan beban pekerjaan, hingga persoalan biaya transportasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan siswa dan masyarakat, tetapi juga guru yang berada di garis depan pelayanan pendidikan.

Eka Fachrul Gotta (25), guru SDN 10 Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, menjadi salah satu gambaran perjuangan tersebut.

Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan sekitar 100 kilometer dari rumahnya di Sukadana menuju sekolah. Dengan sepeda motor, perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar dua jam.

Advertisement Bahkan ketika siswa diliburkan akibat memburuknya kualitas udara, Gotta tetap berusaha memastikan pembelajaran berlangsung. Pukul 05.00 WIB, ia sudah bersiap berangkat meskipun kabut asap masih menyelimuti perjalanan.

"Anak-anak libur, tapi guru harus tetap ke sekolah karena harus tetap mengajar melalui Zoom atau video call," ujarnya.

Namun, pembelajaran jarak jauh di wilayah pesisir bukan perkara mudah. Tidak semua siswa memiliki telepon genggam. Jaringan internet pun tidak selalu tersedia.

Sebagian siswa terpaksa menumpang menggunakan telepon genggam milik teman yang rumahnya berdekatan. Ada pula orang tua yang datang langsung ke sekolah untuk mengumpulkan tugas karena tidak memiliki kuota internet.