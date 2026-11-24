PONTIANAK POST – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan mengambil bagian dalam upaya transformasi pertambangan rakyat di Kalimantan Barat. Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria dijadwalkan hadir sebagai salah satu narasumber dalam Simposium Pertambangan Rakyat Provinsi Kalbar, Rabu (25/11/2026).

Kegiatan yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Kalbar bersama Pemerintah Provinsi Kalbar itu berlangsung di Lotus Ballroom Novotel Pontianak Convention Centre, mulai pukul 08.00 WIB.

Advertisement Kehadiran BRIN diharapkan memberikan perspektif riset dan inovasi teknologi untuk mendorong pengelolaan pertambangan rakyat yang lebih ramah lingkungan, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Persoalan ini menjadi penting karena Kalbar telah memiliki 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 19.175,86 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten. Namun, penetapan wilayah belum sepenuhnya diikuti kesiapan operasional pertambangan rakyat.

Tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya, belum dapat beroperasi karena belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT). Padahal, keberadaan tenaga teknis tersebut menjadi salah satu persyaratan penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai kaidah teknik yang baik.

Advertisement Kondisi itu memperlihatkan bahwa legalisasi pertambangan rakyat tidak cukup hanya melalui penetapan wilayah dan penerbitan izin. Kesiapan sumber daya manusia, teknologi pengolahan mineral, pengelolaan limbah, hingga perlindungan lingkungan juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.

Simposium mengangkat tema "Transformasi Pertambangan Rakyat Menuju Industri Hijau, Berbasis Riset, Teknologi, Energi Berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan".

Enam narasumber dijadwalkan mengisi forum yang berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 WIB tersebut. Selain Kepala BRIN, hadir Gubernur Kalbar, anggota Komisi XII DPR RI, ahli strategik manajemen dan pertambangan uranium, Komisaris Utama PT PLN Energi dan Gas, serta Ketua MPW ICMI Orwil Kalbar.

Pembahasan mencakup arah kebijakan pemerintah daerah dalam transformasi pertambangan rakyat, riset dan inovasi teknologi, potensi sumber daya uranium, reformasi tata kelola WPR dan IPR, hingga transformasi sistem ketenagalistrikan untuk mendukung hilirisasi mineral.