PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh guru di Kalimantan Barat atas dedikasi serta pengabdian mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. Apresiasi tersebut disampaikan Ria Norsan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada Rabu (25/11).

Menurutnya, guru memiliki peran penting sebagai pilar utama dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus menentukan masa depan generasi muda, khususnya anak-anak di Kalimantan Barat.

“Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2026 kepada seluruh guru di Kalimantan Barat. Terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan keteladanan Bapak/Ibu guru dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ungkap Ria Norsan.

Advertisement Ia berharap seluruh tenaga pendidik di Kalimantan Barat senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia di dunia pendidikan. Ria Norsan juga mendorong agar semangat pengabdian para guru terus terjaga dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, kreatif, serta berpihak pada kebutuhan peserta didik.

Menurutnya, peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi penerus yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

Peringatan Hari Guru Nasional 2026 ini menjadi momentum untuk kembali menghargai perjuangan dan kontribusi para pendidik dalam membangun masa depan Kalimantan Barat.