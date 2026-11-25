PONTIANAK POST - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar SMA Gembala Baik Pontianak. Tiga siswi kelas XI, yakni Kayleen Gunawan, Christiana Felicia, dan Fransiska Glory Almeira, berhasil meraih Juara V tingkat nasional bidang Ekonomi pada Kompetisi Nasional Akuntansi dan Ekonomi Sang Juara Trisakti School of Management (TSM) 2026 di Jakarta.

Prestasi tersebut diraih setelah ketiganya berhasil melewati babak final yang berlangsung di TSM Jakarta pada 1719 November 2026. Mereka bersaing dengan tujuh tim finalis lainnya dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung.

Kompetisi Sang Juara yang diselenggarakan Trisakti School of Management ini terdiri atas dua tahapan, yakni babak penyisihan tingkat regional dan babak final tingkat nasional di Jakarta.

Guru pembimbing tim SMA Gembala Baik, Verynus, S.Pd.Gr., mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan para siswi sejak mengikuti seleksi tingkat regional.

Pada 1617 September 2026 lalu, tim ekonomi SMA Gembala Baik berhasil menjadi Juara I pada babak seleksi regional Kalimantan Barat dan berhak mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional, ujarnya.

Advertisement Salah seorang anggota tim, Christiana Felicia, menjelaskan bahwa babak penyisihan regional Kalimantan Barat dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Dalam kompetisi tersebut, tim SMA Gembala Baik memilih bidang Ekonomi.

Selain menjawab soal pilihan ganda, peserta juga dituntut mampu melakukan presentasi dan memecahkan persoalan atau studi kasus yang diberikan oleh panitia.

Selain pertanyaan pilihan ganda, kami juga harus melakukan presentasi dan pemecahan masalah dari kasus yang diberikan saat babak penyisihan, ungkap Fransiska Glory Almeira.

Sementara itu, pada babak final di Jakarta, para peserta diuji melalui kompetisi cepat cermat. Setiap tim harus menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disediakan, sekaligus bersaing dalam sesi soal rebutan.

Kayleen Gunawan yang juga baru dilantik sebagai Ketua OSIS SMA Gembala Baik dua minggu sebelum kompetisi tersebut mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti perlombaan tingkat nasional itu.