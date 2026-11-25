PONTIANAK POST – RSUD dr. Soedarso kini memiliki layanan kedokteran nuklir untuk mendukung pemeriksaan dan diagnosis penyakit kanker. Fasilitas tersebut diresmikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam rangka peringatan HUT ke-50 rumah sakit itu, Minggu (22/11/2026).

Kehadiran layanan ini menjadi terobosan dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat. Fasilitas tersebut diklaim sebagai yang pertama di Kalimantan Barat, bahkan belum tersedia di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, keberadaan layanan kedokteran nuklir memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan menggunakan teknologi tersebut tanpa harus dirujuk ke luar daerah, seperti Jakarta.

“Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mendapatkan pemeriksaan menggunakan teknologi kedokteran nuklir. Sekarang layanan tersebut sudah tersedia di RSUD dr. Soedarso,” ujarnya.

Selain memperluas akses pelayanan, Norsan mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan layanan kedokteran nuklir. Penggunaan radiasi harus dilakukan secara terukur, dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien. Sistem perlindungan bagi tenaga medis juga harus menjadi perhatian.

Advertisement “Penggunaan sumber dan dosis radiasi disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasien. Karena itu, aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.

Menurut Norsan, pengembangan fasilitas kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan dukungan tenaga medis yang kompeten, teknologi dan peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan profesional, cepat, dan ramah kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Norsan juga menyampaikan apresiasi kepada mantan Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Sarifawan, atas kontribusinya dalam pengembangan rumah sakit, termasuk menghadirkan layanan kedokteran nuklir. Sarifawan saat ini bertugas sebagai direktur di tingkat pusat.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Sarifawan yang telah banyak membantu pengembangan RSUD dr. Soedarso, termasuk dalam menghadirkan fasilitas pelayanan kedokteran nuklir ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mendukung peningkatan kapasitas RSUD dr. Soedarso melalui penguatan anggaran dan pengembangan sarana dan prasarana. Upaya tersebut meliputi penambahan ruang perawatan dan tempat tidur pasien, serta rencana peningkatan kapasitas ruang perawatan intensif atau Intensive Care Unit (ICU).