PONTIANAK POST – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 menjadi salah satu pijakan awal dalam mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Hasil kompetisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memetakan potensi atlet dan cabang olahraga yang berpeluang bersaing di tingkat nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, berakhirnya Porprov bukan berarti perjuangan atlet telah selesai. Sebaliknya, kompetisi tingkat provinsi itu harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pembinaan.

Dia meminta atlet yang telah menunjukkan potensi dan prestasi selama Porprov tidak cepat berpuas diri. Kedisiplinan, kondisi fisik, dan konsistensi latihan harus terus dijaga sebagai bekal menghadapi Pra-PON 2027.

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“Jangan berhenti berlatih setelah Porprov ini selesai. Justru setelah ini latihan harus lebih ditingkatkan. Kita punya agenda yang lebih besar, yaitu Pra-PON 2027 dan PON XXII Tahun 2028. Untuk itu, atlet harus benar-benar mempersiapkan diri,” tegasnya.

Menurut Krisantus, persaingan di tingkat nasional jauh lebih kompetitif. Karena itu, atlet membutuhkan kesiapan fisik, mental bertanding, dan komitmen tinggi. Pembinaan juga harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pertandingan.

Advertisement Untuk mendukung persiapan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) bersama KONI Kalbar memetakan potensi atlet dan cabang olahraga. Evaluasi hasil Porprov diperlukan untuk menentukan strategi pembinaan menuju Pra-PON dan PON 2028.

Selain pembinaan atlet, Krisantus menilai dukungan sarana dan prasarana olahraga juga penting untuk meningkatkan prestasi. Ketersediaan fasilitas harus diimbangi dengan kualitas pelatih, tata kelola organisasi olahraga, serta program pembinaan yang tepat sasaran.

“Prestasi olahraga tidak bisa berdiri sendiri. Atlet harus siap, pelatih harus bekerja dengan baik, organisasi olahraga harus berjalan, dan fasilitas juga harus mendukung. Semua ini harus kita bangun bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan mengatakan, Porprov XIV menjadi sarana evaluasi perkembangan olahraga sekaligus mengidentifikasi atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Hasil pertandingan akan menjadi bahan bagi KONI untuk memetakan kekuatan setiap cabang olahraga dan menentukan atlet yang membutuhkan pembinaan lanjutan. Langkah ini diperlukan agar persiapan menghadapi Pra-PON 2027 dapat dilakukan lebih awal.