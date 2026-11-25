Ketua DPP Borneo Harapan Nusantara Dr. Drs. Alexius Akim, M.M. (kanan) bersama Sekjen Borneo Harapan Nusantara Marius Marcellus Tj, S.H., M.M. mengajak pemerintah memperkuat kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan guru dalam momentum Hari Guru Nasional 2026.

PONTIANAK POST – Peringatan Hari Guru Nasional 2026 tidak seharusnya berhenti pada upacara dan ucapan terima kasih. Pemerintah perlu menjadikannya momentum untuk mengevaluasi kesejahteraan, kepastian status, perlindungan, dan masa depan para pendidik.

Advertisement Ketua DPP Borneo Harapan Nusantara, Dr. Drs. Alexius Akim, M.M., mengatakan guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kontribusi guru dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan kepribadian generasi muda.

“Guru bukan sekadar menyampaikan materi pelajaran di ruang kelas. Mereka memiliki tanggung jawab besar membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Advertisement Ia menegaskan, tema Hari Guru Nasional 2026, “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperhatikan kehidupan para pendidik.

“Tidak adil jika kita menuntut guru menghasilkan generasi unggul, tetapi pada saat yang sama masih mengabaikan kesejahteraan, fasilitas, perlindungan, dan kepastian masa depan mereka,” katanya, Rabu (25/11).

Alexius menilai, tanggung jawab guru semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan karakter peserta didik.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kompetensi guru melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, pemerataan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.