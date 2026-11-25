PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja sebesar Rp2,117 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, terutama penanganan genangan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, arah kebijakan APBD 2027 tetap mengacu pada program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah kota akan memfokuskan pembangunan pada persoalan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pembenahan drainase dan peningkatan akses pelayanan publik.

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"Program APBD 2027 tetap melanjutkan program-program sesuai visi dan misi dalam RPJMD, terutama berkaitan dengan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (24/11).

Edi menjelaskan, sejumlah pekerjaan fisik yang direncanakan meliputi penanganan kawasan rawan genangan, peningkatan jalan, pembangunan trotoar, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan masyarakat. Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan sekolah dan puskesmas, termasuk perbaikan sejumlah kantor kelurahan.

Advertisement "Belanja modal kita masih berfokus pada tiga bidang besar, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," jelasnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan Pemkot Pontianak dan DPRD, pendapatan daerah tahun 2027 ditetapkan dalam rancangan sebesar Rp2.069.955.418.992, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.117.276.162.503. Sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.831.743.511 dan pengeluaran pembiayaan Rp27.511.000.000.

Edi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan komisi-komisi, yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa memberatkan masyarakat.

"Untuk seluruh perangkat daerah saya minta mempersiapkan pelaksanaan program agar anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat Waktu," tegasnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menilai persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 memberikan kesempatan bagi pemerintah kota untuk mempersiapkan program pembangunan lebih awal. Tahapan berikutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat sebelum proses penetapan sesuai ketentuan.