PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta status lahan yang disengketakan di Desa Pelang, Kabupaten Ketapang, dipastikan terlebih dahulu sebelum pembahasan ganti rugi dilanjutkan. Kejelasan itu diperlukan untuk mengetahui apakah lahan yang diklaim warga masuk dalam area izin usaha perkebunan perusahaan atau berada di luar wilayah izin tersebut.

Menurut Norsan, persoalan itu belum sepenuhnya jelas dalam pertemuan mediasi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Pemerintah Kabupaten Ketapang, dan pihak perusahaan di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/11).

“Jadi ini sebenarnya selesaikan dulu apakah tanah Pak Zon ini masuk dalam area izin usaha daripada perusahaan tersebut. Nah, itu dulu. Itu kan tadi belum begitu jelas,” kata Norsan saat diwawancarai seusai pertemuan.

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Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan pemerintah kabupaten, sebagian lahan disebut tidak masuk dalam area izin perusahaan. Namun, masih terdapat perbedaan informasi mengenai lahan yang diklaim masuk dalam wilayah izin tersebut.

Karena itu, Norsan menilai penyelesaian harus dilakukan dengan memeriksa status setiap bidang tanah. Jika lahan berada di luar area izin perusahaan, persoalannya tidak menjadi kewenangan perusahaan tersebut. Sementara lahan yang masuk dalam area izin perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Advertisement Selain status lahan, Norsan menyoroti nilai ganti rugi yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp250 ribu per hektare pada 2012. Menurut dia, nilai tersebut tidak bisa begitu saja digunakan untuk penyelesaian pada 2026 tanpa memperhitungkan perubahan nilai uang dan kondisi ekonomi.

“Tidak mungkin di harga Rp250 ribu pada saat tahun 2012 digantikan pada tahun 2026 ini. Fluktuasi keuangan harus dihitung juga,” ujarnya.

Norsan mengatakan, pembahasan nilai ganti rugi perlu dilakukan melalui negosiasi antara perusahaan dan pemilik lahan. Kedua pihak diminta tidak memaksakan nilai masing-masing, tetapi mencari angka yang dinilai wajar.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya memfasilitasi pertemuan agar sengketa tersebut menemukan penyelesaian. Namun, mediasi yang berlangsung belum menghasilkan kesepahaman karena masih terdapat perbedaan pandangan antara pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, Norsan menyebut penyelesaian persoalan perizinan dan usaha perkebunan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Meski demikian, Pemprov Kalbar menerima pembahasan tersebut di tingkat provinsi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedatangan BAM DPR RI.