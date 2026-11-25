PONTIANAK POST – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan mengambil bagian dalam Simposium Pertambangan Rakyat yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat, Rabu (25/11/2026). Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dijadwalkan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Pontianak tersebut.

Simposium ini mengangkat tema "Transformasi Pertambangan Rakyat Menuju Industri Hijau Berbasis Riset, Teknologi, Hilirisasi dan Nilai Tambah Mineral, Energi Berkelanjutan serta Tata Kelola yang Berkeadilan".

Ketua ICMI Orwil Kalbar, Prof. H. Gusti Hardiansyah, mengatakan simposium tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) ICMI Kalbar yang diikuti sejumlah pengurus ICMI Organisasi Daerah (Orda) dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Advertisement Baca Juga: Konferensi Internasional ICMI, Tegaskan Peran Perempuan dalam Kemandirian Pangan

Menurutnya, sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan, energi, dan riset turut dihadirkan untuk membahas masa depan pengelolaan pertambangan rakyat. "Sejumlah narasumber berkompeten kita hadirkan, seperti Komisaris Utama PLN Energi dan Gas, serta ahli manajemen pertambangan uranium," ujar Gusti Hardiansyah, Selasa (24/11).

Ia menjelaskan, simposium tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana pertambangan rakyat dapat dikembangkan melalui pendekatan riset, pemanfaatan teknologi, hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah mineral.

Advertisement Dengan demikian, pengelolaan pertambangan rakyat tidak hanya berorientasi pada aktivitas produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, energi, dan tata kelola yang berkeadilan.

Gubernur Kalbar Dijadwalkan Buka Acara.

Setelah simposium, kegiatan dilanjutkan dengan Silakwil ICMI Orwil Kalbar. Gubernur Kalimantan Barat juga dijadwalkan hadir untuk membuka kegiatan sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ICMI dan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia. Gusti Hardiansyah yang juga Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) menyebutkan, kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja ICMI Orwil Kalbar sepanjang 2026.

Sementara itu, Silakwil juga akan menjadi forum pembahasan dan penyusunan agenda kerja ICMI Kalbar untuk 2027 bersama jajaran pengurus tingkat kabupaten/kota.