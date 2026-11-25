PONTIANAK POST - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak menyiapkan langkah lanjutan untuk memberikan penghargaan sekaligus membuka peluang masa depan bagi atlet-atlet berprestasi. Tidak hanya sebatas apresiasi atas medali yang diraih, para atlet potensial juga akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) serta peluang berkarir di institusi TNI dan Polri.

Ketua Kontingen Kota Pontianak, Ismail Efendy Rambe, mengatakan pihaknya akan meminta setiap cabang olahraga (cabor) memetakan atlet-atlet potensial yang dinilai memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembinaan ke jenjang lebih tinggi, termasuk mengikuti seleksi prakualifikasi PON (Pra-PON).

Menurutnya, pembinaan atlet tidak boleh berhenti setelah keberhasilan meraih medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Potensi dan kemampuan yang telah dimiliki harus terus dijaga melalui program pembinaan yang berkelanjutan.

Advertisement Baca Juga: Di Balik Juara Umum Atletik Pontianak, Dedikasi Donny Nurdiansyah Cetak Atlet Muda Berprestasi

"Kami akan meminta masing-masing cabang olahraga memetakan atlet-atlet potensial yang bisa dipersiapkan mengikuti seleksi Pra-PON. Mereka harus terus dibina karena masih memiliki peluang untuk berkembang dan mengukir prestasi lebih tinggi," ujarnya, Rabu (25/11).

Selain pembinaan prestasi, KONI Pontianak juga menyiapkan bentuk penghargaan kepada atlet berupa sertifikat dan piagam sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian yang telah diraih. Pihaknya bahkan telah melakukan pemetaan terhadap atlet-atlet yang memiliki ketertarikan untuk berkarir di TNI maupun Polri.

Advertisement Ismail menyebutkan, KONI Pontianak berencana melakukan audiensi dengan pimpinan TNI dan Polri untuk membicarakan peluang serta dukungan bagi atlet berprestasi yang ingin mengabdikan diri melalui kedua institusi tersebut.

"Kami sudah memetakan atlet-atlet yang memiliki keinginan masuk TNI maupun Polri. Nantinya kami akan melakukan audiensi dengan pimpinan TNI dan Polri agar anak-anak yang memiliki prestasi olahraga ini bisa mendapatkan perhatian dan kesempatan," ungkapnya.

Baca Juga: KONI Kayong Utara Soroti Kepemimpinan Wasit Mini Football dan Minta Evaluasi di Ajang Porprov

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan mengharumkan nama Kota Pontianak. Bagi atlet yang sudah berhasil meraih prestasi, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri. Kemampuan dan keterampilan yang telah ditempa melalui latihan harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

"Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah berprestasi. Jaga dan pelihara keterampilan itu. Jangan cepat merasa puas, karena waktu dan keadaan bisa berubah. Prestasi hari ini harus menjadi motivasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi," pesannya.

Sementara bagi atlet yang belum berhasil meraih medali, Ismail meminta agar tidak berkecil hati dan berhenti berjuang. Menurutnya, peluang untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi tetap terbuka, sebab penilaian atlet untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) nantinya akan melalui proses seleksi dari masing-masing cabang olahraga.