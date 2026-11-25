PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menegaskan, pemanfaatan sumber daya alam melalui aktivitas pertambangan rakyat harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi kekayaan alam tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Krisantus saat diwawancarai seusai kegiatan Simposium Pertambangan Rakyat yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (25/11).

Menurut Krisantus, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.

Ia menekankan, pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam menjadi aspek penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

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"Yang paling penting adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Tentu di situ banyak aspek lingkungan yang harus seimbang dengan eksploitasi sumber daya alam," ujarnya.

Krisantus juga menyinggung persoalan penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan rakyat. Menurutnya, pembatasan penggunaan bahan berbahaya tersebut perlu didukung penerapan teknologi yang lebih baik.

Advertisement Ia optimistis perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih terkendali dan memperhatikan dampak lingkungan.

Namun, ia mengakui pemerintah daerah saat ini belum memiliki kewenangan penuh untuk mengatur perizinan pertambangan rakyat karena belum adanya regulasi yang memberikan kewenangan tersebut. "Sebenarnya kita belum bisa mengatur sekarang, karena kita belum punya kewenangan untuk memberikan izin, belum ada regulasi," jelasnya.

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Krisantus mengatakan, apabila regulasi dan kewenangan telah diberikan kepada pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah tidak sebatas mengatur kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Pemerintah juga harus memiliki kewenangan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan.

"Ketika kita sudah diberikan kewenangan, tentu kewenangan itu bukan hanya untuk mengeksploitasi, tetapi juga untuk mengendalikan bagaimana keseimbangan alam tetap terjaga," tegasnya.

Reklamasi Disesuaikan dengan Potensi Daerah

Selain persoalan perizinan dan teknologi, Krisantus turut menyoroti pentingnya reklamasi lahan bekas tambang. Menurutnya, pemulihan lahan pascatambang harus memperhatikan kondisi geografis, karakteristik tanah, serta potensi tanaman yang sesuai dengan lingkungan setempat.