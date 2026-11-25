Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di GOR Pangsuma Pontianak, Selasa (25/11/2026). (Pemkot)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyiapkan pembangunan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru pada 2027. Sekolah tersebut direncanakan berlokasi di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Selain membangun sekolah baru, pemkot juga akan melanjutkan revitalisasi dan rehabilitasi sekolah, menambah ruang kelas, serta memperbaiki fasilitas pembelajaran.

Upaya ini dilakukan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pengajar yang kompeten.

"Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun kompetensi para guru," ujarnya dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di GOR Pangsuma Pontianak, Selasa (25/11/2026).

Penambahan Guru di Pontianak Masih Diupayakan

Edi mengatakan, Pemkot Pontianak telah mengusulkan penambahan tenaga pendidik melalui formasi aparatur sipil negara (ASN). Namun, kebutuhan guru di sejumlah sekolah masih belum seluruhnya terpenuhi.

"Kita sudah berupaya mengusulkan penerimaan guru baru. Namun, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena itu, kita akan terus mengupayakan agar ketersediaan guru di Kota Pontianak semakin mencukupi," katanya.

Pemkot, lanjut Edi, terus mencari langkah yang memungkinkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal di tengah keterbatasan pemenuhan tenaga pendidik.

Pontianak Masih Kekurangan 484 Guru SD dan SMP

Kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Pontianak.

Berdasarkan keterangan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Juli 2026, kota ini masih kekurangan 484 guru yang tersebar di 113 sekolah dasar (SD) dan 28 sekolah menengah pertama (SMP) pada enam kecamatan.

Edi menyebut, setiap tahun hampir 100 guru memasuki masa pensiun. Sementara itu, jumlah penerimaan guru melalui seleksi aparatur sipil negara (ASN) masih terbatas.

Data BPS Kota Pontianak berdasarkan Dapodik Kemendikdasmen tahun ajaran 2025/2026 mencatat terdapat 2.979 guru SD dan 1.382 guru SMP, termasuk tenaga pengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Pada jenjang SD, jumlah guru terbanyak tercatat di Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Utara, masing-masing 668 orang. Adapun jumlah guru SMP terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Selatan dengan 347 orang.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkot mengusulkan penambahan formasi guru kepada pemerintah pusat, mengoptimalkan rekrutmen PPPK, serta melakukan redistribusi tenaga pendidik dari sekolah yang memiliki kelebihan guru ke sekolah yang masih membutuhkan.

Kesejahteraan Guru Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

Selain pemenuhan tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian Pemkot Pontianak. Edi memahami harapan para guru terhadap perbaikan penghasilan dan penghargaan atas tugas tambahan yang mereka emban.

Namun, realisasi peningkatan kesejahteraan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

"Kita tentu berharap kesejahteraan guru dapat terus meningkat. Di tengah keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah kota akan terus berupaya agar perhatian terhadap guru dapat ditingkatkan secara bertahap," jelasnya.

Edi juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan pada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan selaras agar penguatan kualitas tenaga pendidik berdampak pada mutu pendidikan.

Apresiasi untuk Guru pada Hari Guru Nasional 2026

Dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI, Edi menyampaikan penghargaan kepada para guru yang terus menjalankan tugas mendidik meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.