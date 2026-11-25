Advertisement Peralatan tersebut disiapkan untuk membantu membuang air dari kawasan tergenang menuju Sungai Kapuas, terutama ketika hujan lebat terjadi bersamaan dengan pasang air sungai.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pompa bergerak menjadi salah satu upaya pemerintah kota menghadapi genangan. Berbeda dengan pompa permanen, peralatan ini dapat dipindahkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

"Kalau dua pompa bekerja bersamaan, kapasitasnya mencapai 300 liter per detik. Ini kapasitas yang cukup besar untuk menarik air apabila terjadi genangan dan mempercepat alirannya menuju Sungai Kapuas," ujarnya, Rabu (25/11/2026).

Lima Kawasan Jadi Prioritas Penanganan Genangan

Edi menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak telah memetakan sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami genangan.

Lokasi tersebut meliputi Parit Tokaya, Akcaya, Kota Baru, Danau Sentarum, serta beberapa wilayah di Pontianak Utara.

Dengan sistem bergerak, pompa dapat dikerahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi genangan.

"Karena pompa ini bersifat mobile, maka bisa langsung menuju lokasi yang membutuhkan penanganan," jelasnya.

Normalisasi Parit dan Drainase Tetap Dilakukan

Selain menambah peralatan pompa, Pemkot Pontianak melanjutkan normalisasi parit dan saluran drainase.

Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan endapan lumpur, pembersihan sampah, pendalaman saluran, pelebaran bagian yang menyempit, serta pembenahan konstruksi jembatan yang menghambat aliran air.

Edi mengatakan, endapan lumpur, sampah, dan dedaunan dapat menghambat aliran air sehingga pembersihan dan normalisasi perlu dilakukan secara rutin.

"Parit-parit di Pontianak ini endapannya cepat, baik dari lumpur maupun sampah dan dedaunan. Karena itu, normalisasi rutin dilakukan. Ada saluran yang kita dalamkan, jembatan penghambat yang dibongkar atau ditinggikan, serta penyempitan yang kita lebarkan," katanya.

Mobile Pump Dukung Pengaliran Air dari Parit Tokaya

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Pontianak Andreas Suwani menjelaskan, dua unit mobile pump tersebut merupakan tambahan armada penanganan genangan pada 2026.

Penggunaannya diprioritaskan untuk mempercepat penurunan muka air di kawasan dengan daerah tangkapan air atau catchment area yang luas.

"Seperti Parit Tokaya, daerah tangkapan airnya begitu luas. Aliran dari berbagai saluran bermuara ke Parit Tokaya, kemudian menuju Sungai Kapuas. Jadi, fokus kita adalah mempercepat penurunan air," terangnya.

Andreas menambahkan, pompa bergerak juga akan mendukung sistem pengaliran air melalui infrastruktur pintu air di kawasan Ramayana.

Pengoperasiannya disesuaikan dengan kondisi lapangan agar air dari saluran drainase dapat lebih cepat dialirkan menuju Sungai Kapuas.