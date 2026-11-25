PONTIANAK POST – Brigjen Pol Beny Arjanto mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat.

Perpindahan jabatan dari lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri ke Polda Kalbar menjadi bagian dari mutasi besar-besaran yang menyasar 704 personel kepolisian.

Sebelum dipercaya mengisi posisi Wakapolda Kalbar, Beny menjabat sebagai Pemeriksa Propam Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Propam Polri.

Advertisement Ia menggantikan Brigjen Pol Hindarsono yang mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri.

Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026.

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Mutasi Beny menjadi bagian dari perpindahan personel antarsatuan dan wilayah. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai pola tour of duty seperti ini dapat memberikan penyegaran bagi organisasi Polri.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan, perpindahan penugasan memungkinkan anggota kepolisian memahami karakteristik masyarakat dan tantangan keamanan di wilayah berbeda.

“Ini bisa menyehatkan organisasi, bisa menyegarkan pengetahuan, keterampilan, bahkan psikologi masing-masing personel. Memahami Indonesia secara utuh sebagai personel kepolisian,” kata Anam dikutip dari Antara (23/11/2026).

Menurutnya, anggota Polri tidak seharusnya hanya memahami dinamika satu wilayah. Pengalaman bertugas di daerah berbeda diperlukan karena kepolisian memiliki tanggung jawab terhadap seluruh wilayah Indonesia.

Sejumlah Jabatan Strategis Polda Kalbar Berganti

Penunjukan Beny juga diikuti perombakan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polda Kalbar. Rotasi tersebut mencakup pejabat utama, Kapolresta Pontianak Kota, hingga lima Kapolres.